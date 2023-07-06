Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне

Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне. В этом причина ультиматума, который Президент Украины выдвинул Западу насчет своего участия в саммите НАТО. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне. В этом причина ультиматума, который Президент Украины выдвинул Западу насчет своего участия в саммите НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встречес журналистами зарубежных и белорусских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы заметили недавно выпад фактически Владимира Зеленского против сильных мира сего, которые соберутся на саммит НАТО в Вильнюсе? Он им ультиматум предъявил фактически. Типа я на саммит не поеду, если вы там чего-то не сделаете. Почему он так себя ведет? Это очень важный момент, особенно для нас с вами, России и Беларуси", - обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что Запад давно готовил почву для атаки прежде всего на Россию с территории Украины: "С первого майдана, до майдана (а если бы не было этой подготовки, не было бы и майдана) готовили Украину к этой войне. Началась война. И не надо думать, что Зеленский и украинское общество, руководство были дураками и не понимали, чем это может закончиться. Понимали. Но США, прежде всего при поддержке их бездумных сателлитов, Зеленскому железобетонно заявили: "Мы тебя будем поддерживать, вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим". И тогда у Зеленского появились крылья, он полетел".

"А что происходит сейчас? Особенно с 4-5 июня - контрнаступ так называемый. Он (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) окончательно понял, что не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей", - сказал Президент.

Поэтому, уверен Александр Лукашенко, он постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к этой войне. В первую очередь претензии в виде денег и нового оружия. "Пока "подвисли" на F-16 и уже до ядерного оружия дошли. Видя, что его потребности не удовлетворяются и что он проигрывает и проиграет на фронте, он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения и переложить на кого-то ответственность. Подтекстом звучит: "Ну, вы же меня на войну толкнули, вы же мне обещали и вы мне это не сделали, поэтому я сегодня, имея все эти наши договоренности, вправе вам предъявить ультиматум: я на саммит не поеду, а если в вас есть что-то мужское, то вы примите решение", - рассказал белорусский лидер.

По словам Президента, еще до специальной военной операции там была договоренность воевать до последнего украинца, и на это Запад должен был дать оружие и деньги. А если не дают столько, сколько запросил Зеленский, то ультиматум. Эта тема, уверен Александр Лукашенко, будет иметь развитие, особенно в случае неудач украинской армии при контрнаступлении.

Глава государства также считает, что схватка в Украине будет нарастать и усиливаться, ведь у Украины есть еще немалые стратегические резервы. "К 11 июля (саммит НАТО в Вильнюсе. - Прим. БЕЛТА) они должны что-то продемонстрировать", - сказал он.

"Они попробовали Россию, наступая в лоб, - заметил Александр Лукашенко. - В лоб не удалось. И не удастся. Если Россия будет действовать в соответствии с классикой ведения военных действий, никакой победы у украинцев не будет".