3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко: Зеленский уничтожает Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью зарубежным и белорусским журналистам заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский своими действиями, направленными на эскалацию и продолжение конфликта, уничтожает страну, сообщает БелТА.
"Володя Зеленский уничтожает Украину", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко пояснил эту мысль тем, что Украину после завершения конфликта никто восстанавливать не будет. "Понимаете, завтра появится новый острый вопрос (в мире. - Прим. БелТА). И туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить страну. - Прим. БелТА). Никто не поможет", - уверен белорусский лидер.
А если кто-то и поможет, будь то США или Евросоюз, то тогда управлять страной по частям будут другие - экономическими методами. "Если это надо Украине, Зеленскому - пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям", - подчеркнул глава государства.
Более того, это не нужно и военным в Украине. "Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь", - сказал Президент.
Он провел аналогию со Второй мировой и Великой Отечественной войнами, которые продолжались несколько лет: "Мы думали, что уже никогда с немцами здороваться не будем. А сейчас дружим. В истории много таких фактов. Жаль только, что многие этого не понимают".
Александр Лукашенко видит опасность в эскалации конфликта, в ходе которого пока еще применяются обычные вооружения. Но потенциально может дойти и до гиперзвукового, не дай бог - ядерного. "Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать", - сказал глава государства.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов