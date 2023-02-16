Лукашенко: Зеленский уничтожает Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью зарубежным и белорусским журналистам заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский своими действиями, направленными на эскалацию и продолжение конфликта, уничтожает страну, сообщает БелТА.

"Володя Зеленский уничтожает Украину", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко пояснил эту мысль тем, что Украину после завершения конфликта никто восстанавливать не будет. "Понимаете, завтра появится новый острый вопрос (в мире. - Прим. БелТА). И туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить страну. - Прим. БелТА). Никто не поможет", - уверен белорусский лидер.

А если кто-то и поможет, будь то США или Евросоюз, то тогда управлять страной по частям будут другие - экономическими методами. "Если это надо Украине, Зеленскому - пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям", - подчеркнул глава государства.

Более того, это не нужно и военным в Украине. "Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь", - сказал Президент.

Он провел аналогию со Второй мировой и Великой Отечественной войнами, которые продолжались несколько лет: "Мы думали, что уже никогда с немцами здороваться не будем. А сейчас дружим. В истории много таких фактов. Жаль только, что многие этого не понимают".

Александр Лукашенко видит опасность в эскалации конфликта, в ходе которого пока еще применяются обычные вооружения. Но потенциально может дойти и до гиперзвукового, не дай бог - ядерного. "Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать", - сказал глава государства.