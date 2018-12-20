Президент Беларуси поставил задачу разработать для Минска концепцию развития умного города на большом совещании с активом Мингорисполкома. Начать использовать высокие технологии в повседневных делах столицы должны в ближайшие пять лет. Как отметил Александр Лукашенко, фундамент есть для этого более чем крепкий - Беларусь - ІТ-страна, и главный город Беларуси должен соответствовать этому званию. Но не стоит забывать про главный двигатель экономики и государства - людей.

Также Александр Лукашенко ждет от Мингорисполкома серьезной борьбы с бюрократией и коррупцией. Особенно это касается организаций, подшефных мэрии города. И в этом свете надо действовать на опережение, начиная с подбора и расстановки кадров. Как отметил наш Президент, работать должны только люди, которые действительно могут обеспечить Минску устойчивое экономическое и социальное развитие.