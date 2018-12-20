3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Лукашенко ждет от Мингорисполкома серьезной борьбы с бюрократией и коррупцией
Президент Беларуси поставил задачу разработать для Минска концепцию развития умного города на большом совещании с активом Мингорисполкома. Начать использовать высокие технологии в повседневных делах столицы должны в ближайшие пять лет. Как отметил Александр Лукашенко, фундамент есть для этого более чем крепкий - Беларусь - ІТ-страна, и главный город Беларуси должен соответствовать этому званию. Но не стоит забывать про главный двигатель экономики и государства - людей.
Также Александр Лукашенко ждет от Мингорисполкома серьезной борьбы с бюрократией и коррупцией. Особенно это касается организаций, подшефных мэрии города. И в этом свете надо действовать на опережение, начиная с подбора и расстановки кадров. Как отметил наш Президент, работать должны только люди, которые действительно могут обеспечить Минску устойчивое экономическое и социальное развитие.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все