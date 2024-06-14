Лукашенко жестко высказался о коррупции, озвучив ряд громких фактов и фигурантов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с Советом Министров жестко предупредил о недопустимости коррупции и озвучил ряд громких фактов и фигурантов, которые попали под следствие за последнее время, сообщает БЕЛТА.



"Для разминки вам надо предоставить некоторую публичную информацию. Чтобы представляли, с чего начинается обычно рабочий день у Президента. Печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом присутствуют люди, которые не в первый раз от меня слышат фразу: "Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме". Широко разошлась эта фраза в нашем государстве среди народа, - отметил глава государства. - Как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень не хотел бы, чтобы меня в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нем уже - лет 30 - сидит".



Александр Лукашенко напомнил, что первую в истории страны антикоррупционную комиссию возглавлял именно он: "И я не забыл, откуда я пришел. Я видел всю эту несправедливость. Коррупция - это ржавчина нашей экономики, наносит жесточайший ущерб нашему государству. Не только в экономическом, но и в политическом плане".



Президент заметил, что часто слышит от руководства правительства, что где-то кого-то "пережали". В связи с этим глава государства озвучил ряд фактов о коррупции в рядах высокопоставленных должностных лиц, о чем ему регулярно докладывают правоохранительные органы.



Один из недавних фигурантов - первый заместитель начальника Белоруской железной дороги Петр Дулуб, в отношении которого Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. "В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3,2 млн долларов", - озвучил подробности глава государства.



"Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить - ну просто беда: сам определяешь вопросы, сам ставишь задания и сам едешь проверяешь и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами. Какая бы электоральная кампания ни была. Я вам уже как-то говорил иногда. Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - жестко предупредил белорусский лидер.



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