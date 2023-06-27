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Лукашенко: Значительная часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь
Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Беларусь, уже находится на территории страны. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным, пишет БЕЛТА.
"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - отметил глава государства.
"Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - добавил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что подобные заявления насчет ЧВК - это обычный вброс: "Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами".
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