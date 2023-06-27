Лукашенко: Значительная часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь

Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Беларусь, уже находится на территории страны. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным, пишет БЕЛТА.

"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - отметил глава государства.

"Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - добавил Александр Лукашенко.