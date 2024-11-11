Любимый парфюм Лукашенко и привычная разминка - какие итоги этой недели Президента Беларуси

Обеспечить комфортное и мирное будущее - на это направлены все силы государственных структур Беларуси и, конечно, белорусского лидера Александра Лукашенко. Как раз на последней полной неделе уходящего года съемочная группа проекта "Время Первого" в том числе летала в Петербург, где по многолетней традиции проходили неформальный саммит СНГ и саммит ЕАЭС.

На этот раз Президент России Владимир Путин пригласил коллег на курорт "Игора" в Ленинградской области. На лыжах никто не катался, а вот на эмоциональных качелях - да.

Пикировка Президента Беларуси Александра Лукашенко с уже бывшим "телепредседателем" ЕАЭС Николом Пашиняном - это было нечто. Что этому предшествовало, как отреагировали другие участники саммита? Лукашенко действительно "нарубил дров", так откуда они у него в командировках?

Глава белорусского государства дал интервью телеканалу "Первый информационный", где в том числе рассказал, как "открывается окно в Европу и Америку". А один бренд вообще должен будет Первому за рекламу. Парфюм как у Лукашенко - отличный подарок на Новый год. Об этом всем рассказали в проекте "Время Первого".

Красивая традиция - перед новым годом лететь в Питер на саммиты СНГ и ЕАЭС. Часть пула Первого всегда вылетает раньше белорусского лидера, чтобы сделать подсъемки, записать интервью. Работали на опережение и затем встречали.

Обычно лидеры прилетали в Питер и там же начинали переговоры. Но на этот раз Путин собрал коллег в Ленинградской области.

Первым прошел неформальный саммит СНГ. Путин пригласил всех глав государств из Содружества. Но как только появилась трагичная новость о крушении пассажирского самолета Баку-Грозный, журналисты сразу поняли, что Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите ждать не стоит.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян к тому же сообщил, что "заковидил".

Другие лидеры решили жить в Питере. А белорусский Президент, как известно, человек негородской, ему местные пейзажи еще как зашли. Да и экономия времени - два часа на дорогу туда-обратно. Всесезонный курорт Игора находится в 80 км от Питера.

Александру Лукашенко было буквально пару минут до площадки саммита, поэтому можно спокойно пропустить вперед приезжих. Было неожиданно, но на этот раз Владимир Путин, как человек, который всегда задерживается, ждал всех.

Саммит был с грустным фоном. Но на правах хозяина Путин сказал о позитивной динамике в СНГ. Переговоры продолжались за закрытыми дверями, а потом российский лидер уехал с коллегами. 9 с половиной часов работы, из них полтора часа Лукашенко и Путин общались тет-а-тет.

"Говорили обо всем: и о личном, и государственном, о проблемах. Не только межгосударственных, но и глобальных сейчас как раз в тему", - заметил белорусский лидер.

Лыжи и форму Президент Беларуси предусмотрительно взял, но это не понадобилось - погода не та, вся эта красота растаяла. А вот дров привезли, их Лукашенко нарубил еще до начала саммита ЕАЭС. Топор в руки для Лукашенко - это еще разгрузка. Была череда командировок с очень интересными подробностями. Говорят, будет окно в Европу.

Александр Лукашенко:

"Вы почитайте, что говорит, я так считаю, будущий канцлер ФРГ: "Мы не дети. Мы знаем, что такое дешевый газ". Значит, будут покупать у России дешевый газ. Это ж идиоты только могут этим не воспользоваться. Тем более когда одна нитка газопровода (речь о сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" - прим. ред.), они не успели ее взорвать там. Поэтому по этой нитке 25 млрд кубов Россия (может поставить - прим. ред.)".

"Насколько я знаю. Я вчера Владимира Владимировича спрашивал, готовы ли россияне продавать. Он говорит: "Мы всегда были готовы". Поэтому пусть покупают, платят деньги России и восстанавливают нормальные отношения", - сказал глава белорусского государства.

Российский газ и Америку открыл.

"Европа никуда не денется, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сейчас идет борьба за ресурсы, а тут ресурсы просто так отдают. Ну и поговаривают о том, что и американцы готовы участвовать в покупке акций, кто бы мог подумать, "Северного потока". Я слышал, так говорят. Не исключено. Ну, ради бога, пусть покупают".

Общаясь с журналистами Первый поделился, каким парфюмом пользуется: "Пользуюсь с первого дня своей президентской жизни Eternity".

А в зале все было готово для переговоров президентов. Выделялось рабочее место Владимира Владимировича: сразу несколько антисептических салфеток и целый флакон антисептика. Впрочем, в протоколе не бывает мелочей.

На саммит ЕАЭС больной COVID Пашинян все-таки вышел онлайн.

Почти три часа лидеры общались за закрытыми дверьми. Журналисты неоднократно пытались приглашать на интервью участников белорусской делегации, но тем не хотелось делать поспешных заявлений. Шли, как потом сказал Президент Беларуси, дебаты.

Обсуждался чувствительный вопрос - формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Ведь нужно учитывать и двусторонние договоренности между странами. Министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко позже намекнул - Армения затягивала.

А сейчас самое интересное. Сначала Путин сказал, мол, договорились полным составом не выступать. Слово дали наблюдателям и Президенту Беларуси как будущему председателю в ЕАЭС с нового года. Это была "подводка" на правах принимающей стороны. Модератор - "телепредседатель" в ЕАЭС в этом году Пашинян - не вышел на связь. Путин дипломатично оттягивал момент, ссылаясь на проблемы со связью.

Никто так и не появлялся, в зале стояла тишина. И Лукашенко открыто намекнул, что девятеро одного не ждут. Тем более еще один председатель в зале есть - глава Евразийской экономической коллегии.

Позже дождались Пашиняна, который дал слово президенту Узбекистана, министру промышленности Ирана, лидеру Кубы, главе Евразийской коллегии. Все это время Александр Лукашенко ждал, дорабатывая собственные тезисы. Но ожидание растягивалось.

Пашинян как бы "забыл" про нового председателя. И тут началось…

В начале Александр Лукашенко обозначил, что лидеры условились о том, что белорусская сторона направит партнерам информацию об основных направлениях, которым намерена уделять самое пристальное внимание во время своего председательства в ЕАЭС.

Следующий саммит Президент Беларуси предложил провести в Минске в конце мая. Как известно, в ЕАЭС сложилась практика, когда одно из заседаний в году проводится на территории государства-председателя, а второе - в России. "Нет смысла нам менять эту практику, поэтому летнее заседание с учетом председательства Беларуси в органах ЕАЭС предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами", - отметил Александр Лукашенко.

И хочу попросить как председатель, если нашим наблюдателям интересен наш союз. Я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Александр Лукашенко

"Никол Воваевич, это вас не касается. Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового, молодого (внешне по крайней мере) члена нашего союза", - пошутил Президент.

В пресс-центре, который напоминал кинотеатр, притихли журналисты. В какой-то момент такое "кино" хотелось смотреть на большом экране.

Никол Пашинян решил сразу предупредить, что его страна примет участие в предстоящем саммите в формате видеосвязи. Такое решение он связал со своими предыдущими заявлениями, уйдя от прямого вопроса о причинах планируемого отсутствия.

Вместе с тем белорусская делегация была настроена конструктивно. Президент Беларуси даже предложил организовать при необходимости подвоз армянской стороны и заверил, что предложение Армении будет обязательно рассмотрено.

Никол Пашинян:

"Что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что оно не подлежит рассмотрению".

"Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали", - ответил белорусский лидер.

Пашинян ранее говорил, что не хочет приезжать в Минск, пока там Президент Лукашенко. Сильно обиделся на хорошие отношения белорусского лидера с президентом Азербайджана. Ну, его дело. А может быть Пашиняну лучше стоит подружиться с Алиевым?

А теперь переносимся в Минск, куда на неделе приезжала российская делегация с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Говорят, Москва при нем похорошела, а вся Беларусь - при Лукашенко. Но нет предела совершенству.

Александр Лукашенко:

"Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей. И сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает. Но многому учимся, подсматриваем у вас".

Почти 7 млрд долларов товарооборота в торговле у Минска и Москвы запланировано по итогам года, если не больше. Много проектов, хороший турпоток.

В предновогоднюю неделю повестка была праздничной и пересекалась с самой серьезной. Президент собрал правительство, чтобы обсудить ситуацию в промышленности.

"Давайте откровенно, есть предприятия, которые не сегодня, так завтра могут получить проблемы, и мы это должны видеть", - отметил Первый на совещании.

Разговор шел о производстве легкового транспорта и рынках.

Будущий год будет непростым в силу определенных причин. И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Александр Лукашенко

За 5 минут до совещания было объявлено, что формат совещания закрытый и никаких подробностей не будет. А по итогу вышло все по-другому.

"Совещание получилось публичное. Мы заходили к главе государства с узким набором вопросов. Но понятно, что Президент озабочен развитием промышленного комплекса, он не мог оставить в стороне все те вопросы, учитывая непростую ситуацию, которая развивается вокруг наших стран", - обозначил министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.

За несколько дней до нового года спрос на Президента колоссальный. Нужно уделить внимание всему и всем. Ждут поздравлений, например, в рамках акции "Наши дети".

Александр Лукашенко:

"Думая, что сказать, решил, что начать все-таки надо с наших учителей и воспитателей. Думаю, детишки со мной согласятся, и взрослые дети, и совсем маленькие, без них не было бы и вот этого действа, на которое вы сегодня приехали. Именно они, бросив свои дела домашние, заботы, помогли вам, помогли мне, чтобы вы приехали сюда".

Теплота, забота и внимание особенно в эти предновогодние дни нужны людям старшего поколения. Не у всех есть родственники, но ни один человек не должен быть забыт. Глава государства поздравил и католиков. Передал сладкие и не только подарки к новогоднему столу. Картофель с президентского подворья и другие витамины сразу появились в меню.

Еще одна красивая традиция - новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости. Лучшие студенты и просто талантливые ребята, заслужили этот праздник.