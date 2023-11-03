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"Гармонией и красотой наполнено все Ваше творчество" - Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с днем рождения

"Гармонией и красотой наполнено все Ваше творчество" - Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с днем рождения

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

"Вы блестяще реализовали свой талант на легендарной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы и внесли бесценный вклад в развитие белорусского искусства, - говорится в поздравлении. - Любовью к Родине, гармонией и красотой наполнено все Ваше творчество. Его отличительной чертой была и остается верность лучшим традициям отечественной театральной школы".

Президент выразил уверенность в том, что артистка и в дальнейшем будет работать так же плодотворно и вдохновенно, воспитывать у зрителей уважение к Отечеству.

Александр Лукашенко пожелал Зинаиде Зубковой крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

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