"Гармонией и красотой наполнено все Ваше творчество" - Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с днем рождения

"Вы блестяще реализовали свой талант на легендарной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы и внесли бесценный вклад в развитие белорусского искусства, - говорится в поздравлении. - Любовью к Родине, гармонией и красотой наполнено все Ваше творчество. Его отличительной чертой была и остается верность лучшим традициям отечественной театральной школы".