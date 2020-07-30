Мир и спокойствие - величайшие ценности Беларуси. Поэтому любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться. Накануне Президент собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Повод серьезный. В Беларуси задержали более 3 десятков представителей иностранной частной военной компании.







Задержание боевиков

Напомним, по информации от правоохранителей, в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

. Это граждане России, работавшие на частную военную компанию "Вагнер", известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Еще один человек задержан на юге страны. Среди этих людей - мужчины от 24 до 49 лет. В их отношении Следственный комитет проводит проверку. На совещании обсуждался ряд вопросов в сфере нацбезопасности. Глава государства поставил ряд задач для МИДа и Госпогранкомитета.





Президент принял с докладом председателя Комитета госконтроля

Накануне во Дворце Независимости обсудили работу Комитета госконтроля.