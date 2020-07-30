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Любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться
Мир и спокойствие - величайшие ценности Беларуси. Поэтому любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться. Накануне Президент собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Повод серьезный. В Беларуси задержали более 3 десятков представителей иностранной частной военной компании.
Задержание боевиков
Напомним, по информации от правоохранителей, в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
. Это граждане России, работавшие на частную военную компанию "Вагнер", известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Еще один человек задержан на юге страны. Среди этих людей - мужчины от 24 до 49 лет. В их отношении Следственный комитет проводит проверку. На совещании обсуждался ряд вопросов в сфере нацбезопасности. Глава государства поставил ряд задач для МИДа и Госпогранкомитета.
Президент принял с докладом председателя Комитета госконтроля
Накануне во Дворце Независимости обсудили работу Комитета госконтроля.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что КГК должен носить упреждающий и профилактический характер. Иван Тертель доложил Президенту о результатах работы комитета и перспективах его деятельности. Второй вопрос рабочей встречи был связан с дополнительным поручением. Так, председатель КГК в качестве уполномоченного Главы государства будет отвечать за Витебскую область. Под его контролем теперь и развитие лесного хозяйства страны.
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