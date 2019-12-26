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Люди и экономика должны быть в центре внимания в регионах. Кадровые решения Президента

Люди и экономика должны быть в центре внимания руководителей в регионах. Именно на это нацелил Президент новых управленцев.
Перед Новым годом заметно обновилась вертикаль местной власти, министерств и реального сектора. Должность гендиректора "Минск Кристалл" займет Игорь Шустов. А место главы Белгоспищепрома закрепил за собой Анатолий Бубен.

В Белгоспищепроме новый руководитель

Напомним, что бывший председатель концерна

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"Минск Кристалл", который также входит в Белгоспищепром. Глава государства неоднократно отмечал, что непротиводействие взяточничеству - такое же преступление, как и сама финансовая коррозия. И это важное предупреждение для новых руководителей. В целом же возможны изменения в производстве крепкого алкоголя.

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Затронули кадровые изменения и несколько районов Беларуси. Новые руководители райисполкомов в Полоцке, Верхнедвинске, Толочине, Наровле, Кореличах, Ошмянах, Костюковичах, Кричеве, а также в Гомельской и Гродненской областных администрациях. Все эти люди успели поработать на местах, понимают запросы людей и региональную специфику.

Согласовывая назначения, Президент так и сказал: рассчитываю на ваш профессионализм!

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Предстоит сконцентрировать усилия на решении проблем в промышленности и АПК, а также на том, что волнует жителей. Это же касается и новых заместителей нескольких ведомств. Сергей Гунько пошел на повышение до первого зама Министерства промышленности. Наталья Филипова отныне зам в юстиции, а бывший парламентарий Болеслав Пирштук теперь первый заместитель в Минприроды.

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