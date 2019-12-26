Люди и экономика должны быть в центре внимания в регионах. Кадровые решения Президента

Люди и экономика должны быть в центре внимания руководителей в регионах. Именно на это нацелил Президент новых управленцев.

Перед Новым годом заметно обновилась вертикаль местной власти, министерств и реального сектора. Должность гендиректора "Минск Кристалл" займет Игорь Шустов. А место главы Белгоспищепрома закрепил за собой Анатолий Бубен.





В Белгоспищепроме новый руководитель

Напомним, что бывший председатель концерна

"Минск Кристалл", который также входит в Белгоспищепром. Глава государства неоднократно отмечал, что непротиводействие взяточничеству - такое же преступление, как и сама финансовая коррозия. И это важное предупреждение для новых руководителей. В целом же возможны изменения в производстве крепкого алкоголя.

А. Лукашенко: прощения за коррупцию не будет!

Затронули кадровые изменения и несколько районов Беларуси. Новые руководители райисполкомов в Полоцке, Верхнедвинске, Толочине, Наровле, Кореличах, Ошмянах, Костюковичах, Кричеве, а также в Гомельской и Гродненской областных администрациях. Все эти люди успели поработать на местах, понимают запросы людей и региональную специфику.

Согласовывая назначения, Президент так и сказал: рассчитываю на ваш профессионализм!