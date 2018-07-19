М. Щеткина: Беларусь - лидер в организации работы по достижению Целей устойчивого развития в Европе и СНГ

Беларусь - лидер в организации работы по достижению Целей устойчивого развития в Европе и СНГ. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявила национальный координатор, зампредседателя Совета Республики. По словам Марианны Щеткиной, страна уже многое сделала. Следующий этап - создание единого национального портала. Такие ресурсы должны заработать во всех странах глобального проекта.

Безбарьерная среда для бизнеса - одна из экономических целей ООН. Беларусь движется в этом направлении. В конце прошлого года Президент подписал пакет документов по либерализации бизнеса. Минэкономики разработало план индустриализации регионов, дополнительные гарантии и привилегии получили инвесторы.

"Самая главная задача государства - предоставить рабочие места. Сфера услуг прежде всего должна развиваться, на мой взгляд, она еще недостаточно представлена ни семейным бизнесом, ни малым и средним бизнесом. Малое предпринимательство - та основа, которая ляжет в основу сферы услуг".