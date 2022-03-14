3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Макей: Санкции Запада направлены на подрыв государственности Беларуси
Санкции Запада направлены на тотальное разрушение суверенитета и независимости Беларуси, на подрыв ее государственности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью Центральному телевидению Китая, сообщает БелТА.
Глава МИД напомнил, что Беларусь столкнулась с санкционным давлением после президентских выборов 2020 года, а впоследствии это давление еще больше усилилось.
"Западные страны абсолютно не заинтересованы в том, чтобы соблюдать хоть какие-то минимальные рамки приличия, вводя эти санкции. Меняются законы только лишь ради того, чтобы наказать ту или иную страну. Они заявляют о том, что поддерживают суверенитет и независимость Беларуси, а на самом деле все эти санкции направлены на тотальное разрушение суверенитета и независимости Беларуси, на подрыв государственности Беларуси. Мы, конечно же, абсолютно не можем принять эти санкции", - подчеркнул Владимир Макей.
Он обратил внимание, что последствием введенных в отношении Беларуси санкций, которые коснулись поставок калийных удобрений, может стать трудная ситуация на мировом продовольственном рынке. "Уже ряд стран заявили об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений, а Беларусь поставляла практически пятую часть калийных удобрений на мировой рынок. Забыли сейчас о пандемии, забыли о борьбе с потеплением климата, а ведь это угрозы реальные и вызовы масштабные, которые стоят перед всем человечеством. Поэтому думаю, что эти поспешные меры, которые были введены западными странами, скажутся очень сильно на всестороннем развитии нашей планеты в будущем - и в экономической, и в политической, и в природоохранной, и во всех других сферах", - уверен глава МИД.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все