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В интервью французскому журналу Le Point Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на скорое завершение каденции, самому опытному политику в Европе, Президенту Франции Эммануэлю Макрону еще не поздно инициировать мирный процесс.

Глава государства отметил, что в разговоре с Эммануэлем Макроном, состоявшемся около двух лет назад, он назвал французского лидера самым опытным политиком в Европе после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель. "Он действительно самый опытный политик, уважаемый политик. За тобой Франция - ядерная страна. Ты должен это (мирный процесс. - Прим. ред.) инициировать. Надо это сделать. Он, правда, мне сказал: "Не все я могу, но ты прав". Вот такой примерно был разговор", - сказал он.

Однако за два года, прошедшие с начала разговора, ничего не изменилось, а Эммануэль Макрон так и не воспользовался возможностью повлиять на мирный процесс. Вместе с тем, полагает белорусский лидер, Президенту Франции еще не поздно это сделать, используя свой политический вес. Журналист заметила, что через несколько месяцев Эммануэль Макрон больше не будет возглавлять французское государство.

"Ну и что? Он что, умирать собирается? Он молодой мужик, ему еще жить и жить, - возразил Александр Лукашенко. - Из политики он вряд ли уйдет - опытный человек. В Евросоюзе он, наверное, будет востребован. Так надо делать шаги. Неважно, через сколько месяцев ты уйдешь. Тебе еще полгода работать".

Глава государства привел в пример Президента США Дональда Трампа. Несмотря на то, что Республиканская партия, которую представляет нынешний глава Белого дома, уступила Демократической партии на промежуточных выборах, Дональд Трамп еще два года будет находиться на президентском посту. "Что, два года Трамп должен хромать на левую ногу? Нет, он должен два года работать. И посмотрите, Трамп еще за эти два года выдаст такое, что мало не покажется", - заявил Александр Лукашенко.