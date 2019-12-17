Максимальная отдача от каждого вложенного рубля в экономику. Совещание у Президента о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов

На кону сотни миллионов долларов. Как получить максимальный эффект от инвестиций? Проблемы на примере конкретных проектов разбирают во Дворце Независимости на совещании у Президента.

География, законодательство, гарантии государства делают свое дело: наряду с экспортом инвестиции - главный фактор экономического роста. Президент привел в пример промышленность, которую когда-то не закопали в обломках Союза, теперь время результата. Конечно, самые эффективные - гиганты машиностроения, нефтехимии и переработки. Развивается энергетика, в том числе возобновляемая и атомная. Производство легковых автомобилей, деревообработка, пищевая отрасль - проектов много, но цель у всех одна: самым эффективным образом работать с капиталом. Получается не у всех.