Мало не покажется - Киселев о планах продвижения интервью с Лукашенко в медиапространстве

Генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, как в дальнейшем планируется использовать интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он рассказал журналистам после состоявшейся беседы с белорусским лидером, передает корреспондент БелТА .

По словам Дмитрия Киселева, есть договоренность с ВГТРК, что интервью будет полностью показано по телеканалу "Россия 24". Фрагмент интервью будет показан в программе "Вести недели" в ближайшем выпуске.

Интервью также будет опубликовано РИА Новости (входит в структуру МИА "Россия сегодня"), которое является самым популярным информационным ресурсом в российском сегменте сети Интернет. МИА "Россия сегодня" в целом работает на 32 языках, и Дмитрий Киселев заверил, что фрагменты интервью с Александром Лукашенко выйдут на всех из них. Прозвучат они и в радиоэфире.



"Плюс, конечно, социальные сети. Мы - чемпионы по работе в социальных сетях. У нас порядка 10 млн там", - отметил Дмитрий Киселев.