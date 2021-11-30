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Мало не покажется - Киселев о планах продвижения интервью с Лукашенко в медиапространстве
Генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, как в дальнейшем планируется использовать интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он рассказал журналистам после состоявшейся беседы с белорусским лидером, передает корреспондент БелТА.
По словам Дмитрия Киселева, есть договоренность с ВГТРК, что интервью будет полностью показано по телеканалу "Россия 24". Фрагмент интервью будет показан в программе "Вести недели" в ближайшем выпуске.
Интервью также будет опубликовано РИА Новости (входит в структуру МИА "Россия сегодня"), которое является самым популярным информационным ресурсом в российском сегменте сети Интернет. МИА "Россия сегодня" в целом работает на 32 языках, и Дмитрий Киселев заверил, что фрагменты интервью с Александром Лукашенко выйдут на всех из них. Прозвучат они и в радиоэфире.
"Плюс, конечно, социальные сети. Мы - чемпионы по работе в социальных сетях. У нас порядка 10 млн там", - отметил Дмитрий Киселев.
"На всех наших ресурсах, конечно же, будет использовано это интервью. В общем, мало не покажется", - добавил он.
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