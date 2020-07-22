Александр Лукашенко встретился с доверенными лицами

Мы очень аккуратно и даже трепетно относились к формированию группы доверенных лиц действующего Президента

Естественно, что в этот раз мы очень аккуратно и даже трепетно относились к формированию группы доверенных лиц действующего Президента, потому что это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе, но и люди, которые сегодня работают с действующим Главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. И уже когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят, по моим данным. На многих, очень многих, почти всех. Я вот посмотрел списки, биографии: ясно, что при подборе мы исходили из того, что получали рекомендации с мест. И если нам нужна она была, это мне все докладывалось.



Людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается



Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки, и последний вариант, который был выработан, я с ним согласился. Поэтому я, в принципе, очень-очень многих, 99 процентов,знаю их и сталкивался с ними. Есть с кем-то (двумя-тремя человеками) я вот так, лицом к лицу, не сталкивался. Это не значит, что я вас не знаю. Словом, знаю всех. Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период, он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается, и проблемы, которые у нас есть и будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов".