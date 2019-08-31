Между Беларусью и Казахстаном отмечена высокая динамика развития сотрудничества

Высокая динамика развития сотрудничества, особенно по линии торгово-экономического взаимодействия, отмечена и между Беларусью и Казахстаном. В телефонном разговоре Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев договорились всесторонне обсудить весь комплекс двусторонних отношений во время предстоящего официального визита Президента Беларуси в Нурсултан, а до этого проработать имеющиеся вопросы на уровне правительств.