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Международную повестку и важные моменты двусторонних отношений обсудили президенты Беларуси и Молдовы

Международную повестку и важные моменты двусторонних отношений накануне Александр Лукашенко обсудил с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Переговоры лидеров прошли во Дворце Независимости. Главы государств регулярно обмениваются визитами, выстраивая доверительный диалог между Минском и Кишиневом. Взгляды по многим вопросам схожи, а страны связывают давние добрые отношения. Такая встреча - возможность обменяться мнениями по разным темам, в том числе событиям, которые касаются наших соседей и партнеров. Рассчитывают, что нынешний диалог поспособствует и развитию отношений между Беларусью и Молдовой.

Беларусь входит в топ-10 торговых партнеров Молдовы

По итогам прошлого года товарооборот Минска и Кишинева превысил 200 миллионов долларов. Но потенциал куда больше. Последовательно работают над тем, чтобы повысить уровень экономического взаимодействия.

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