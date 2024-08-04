Международные дела, решение о помиловании, ученый совет, а также работа и кадры в полях. Итоги недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"

Сверхнасыщенной была эта рабочая неделя Президента. Как обычно, без выходных! Командировка за командировкой. Чего только стоит непростое решение. Вопрос судьбы человека - наемника и террориста, гражданина иностранного государства, приговоренного к расстрелу, который просит Президента о помиловании. Расскажем, что происходило за 5 часов до помилования. Когда во Дворец Независимости пришли люди, погруженные в судебный процесс.

И последствия недавнего урагана и циклона с таким безобидным именем "Игорь" и небезобидными последствиями. Первый поехал в гущу событий - в один из наиболее пострадавших - Мозырский район! Много мероприятий и, конечно, их закулисье, эксклюзивные интервью - все это в рубрике "Время Первого".

Время Первого

Мировому сообществу это далось непросто - Лукашенко и Путин на Валааме. Подробностей - ноль. Все, что из разговоров под камерами - про погоду и природу, большинство - за закрытыми дверями.

Но после совещания по международным вопросам чуть попустило. Первый сам озвучил детали. Главное, что ….

"Взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет", - резюмировал глава государства.





Так уже бывало не раз. На высшем уровне договоренности согласованы, но на уровне правительств не все так синхронно. Оказалось, что как раз-таки остались не решенными три вопроса - их обсуждали лидеры: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. Последнее вообще возмутило Путина. В понедельник он подпишет распоряжение об объединенном энергорынке Беларуси и России. А во вторник наш Президент поговорит с Сечиным. Конечно, после этих событий у некоторых разыгралась фантазия. Так ли все хорошо в нашей дружбе!?

Да, сотрудничество Беларуси и России - это порой не про разглашение деталей. Тем более, если речь идет о судьбах людей.

Путин будет благодарить нашего Президента за участие и помощь в процессе обмена. Его называют крупнейшим за последнее время между Беларусью, Россией и Западом. На родину в Германию отправился и помилованный Александром Лукашенко Рико Кригер.

Но прежде, чем принять решение, глава государства пригласил круг людей, участвовавших в судебном процессе.





"По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за Президентом", - отметил Лукашенко.

Конечно, по классике нашлись те, кто захотел примазаться к этой истории.

"На этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Мы договорились, что тихо будем делать - начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей", - сказал Александр Лукашенко.

На неделе в телефонном разговоре Лукашенко и Путин также обсудят вопросы, которые поднимали на Валааме. Россия - основной наш партнер, как и Китай. Но есть и много новых. Как скажет Президент: "Идем туда, где нас ждут". Африка, Азия, много работы в интеграционных структурах. Недавно стали участниками ШОС, приглашены на саммит БРИКС. Был ряд визитов правительственной делегации в Латинскую Америку, теперь ждем гостей и к нам.

С Никарагуа у нас прекрасно все складывается. Ждем в гости президента Ортегу. Президент Мадуро также пообещал совершить визит в Беларусь. Но для этого надо сделать подготовительную работу. Скорее всего, президента Мадуро ждем в октябре-ноябре (2024 год - прим. ред.), если позволит график обоих президентов. Ну, а президент Ортега тоже готовится посетить нас. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Много шума наделал недавний визит главы МИД нашей страны в Северную Корею. Чего только ни писали: и всякие ужастики про "закрытую страну", ну и общий посыл - мол, нашли себе "друзей".

Я подготавливаю больше почву не для визита (Александра Лукашенко в Пхеньян - прим. ред.), а для того, чтобы наши люди самостоятельно делали впечатление об этом государстве. Я уверен, что такие же фейки распространяются в отношении Беларуси. Вы видите, как иностранцы, приезжающие к нам из Европейского союза и США, делятся впечатлениями, совершенно переворачивая на 180 градусов свое предыдущее отношение к Беларуси, основанное на пропагандистских вещах, с которыми они сталкиваются перед пересечением границы: "Не едьте! Там вас завербуют в КГБ, там есть нечего, пить нечего, кругом одни алкаши и так далее". В этом что-то есть, и поэтому наши страны должны друг друга держаться. И одно из направлений сотрудничества, которое мы будем развивать с КНДР, конечно, касается большего информационного сопровождения. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Разговор о рынках и том, с чем на них зайдем, продолжился на совещании с научным сообществом. Первый создал рабочую группу, которой было поручено проанализировать деятельность Академии наук. Вот зачем это понадобилось.

"В последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука - такая вещь, когда приходится идти непроторенными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но, что меня насторожило, что ошибки допускались Академией наук там, где их быть не должно", - отметил Лукашенко.

Но ни в коем случае это не означает что Президент будет махать шашкой или принимать какие-то кадровые решения. Группа работает всего месяц. Пока актуализируют и озвучивают проблемы. Вносить резкие предложения преждевременно. Тем более ученые - люди из особой касты. С ними это так не работает.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси рассказал, как научное сообщество восприняло факт работы данной группы: "Наверное, проверки всем не очень нравятся. Я не рассматриваю себя как главного ревизора, поскольку я возглавляю комиссию. Туда входят люди, которые в этой сфере являются очень авторитетными. Поэтому мнение, которое мы высказываем, это не мнение комитета. Это консолидированное мнение всех. Попытаемся вот с помощью всех мнений найти какую-то золотую середину, которая должна вывести республику на качественно новый уровень. Споры, конечно, были. И опять же, повторюсь, это хорошо, но мы пытались как-то убеждать друг друга. Не говорить с высоты власти или с чьего-то авторитета".

Василий Герасимов, как оказалось, еще и главный смотрящий за лесом. А это, чтобы не повадно было наживаться на последствиях стихии или имитировать бурную деятельность по ликвидации.

То, что Гомельская область пострадала больше остальных - это все прекрасно знают. Электроснабжение восстановлено, страховки выплачены или в процессе, вода на месте. Конечно, с поваленным лесом за две секунды так вопрос не решить.

Оппозиция хоть и пыталась сыграть на кейсе - мол, когда случилась беда, "Лукашенко не сразу приехал". Ну за 30 лет у власти Первый и без советчиков разберется, что и когда.

На селекторе по горячим следам был такой разнос - попробовали бы ответственные что-то не сделать. Ну а потом уже - контрольно - можно и проверить.

Сейчас ситуация в лесу очень похожа на ту, что в полях. Нельзя потерять ни зернышка, ни кубометра древесины! Все нужно убрать и переработать! А Герасимов, по поручению Первого, конечно, проследит.





"В срок, вы умрите, но сделайте. И имейте в виду, мы перепроверим. Вранья быть не должно. Упаси вас Господь, если будет какое-то вранье. Спрос будет жестче", - предупредил Александр Лукашенко.

Знаменитая мотивирующая фраза нашего Президента: "Прежде, чем затиктокаться и что-то в интернете "писнуть", возьми топор, пилу и помоги!" В такие моменты нужно понимать - последствия стихии - это проблема не только служб, тут надо и всем миром включаться. Предстоит большой фронт восстановительных работ. Поваленный лес нужно не просто распилить, перевезти - переработать, но и подготовить почвы под новый.

Журналисты научены Первым: и лес высаживать, и дрова рубить. Всегда готовы повторить!

"Мы должны за будущий год все это восстановить. За зиму надо спланировать", - сказал Александр Лукашенко.

Если об ответственности и качестве - тут только железная диктатура. Фигура речи - как Президент умеет, но зато сразу все понятно!

Про спрос Александр Лукашенко скажет и с ремаркой про президентство! Никогда не было и вот опять!

Президентские выборы в Беларуси близко, и сразу объявились любители найти "богатства" или поставить диагнозы. Но не дождетесь! Лукашенко никуда не уходит!

"Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье - умирает. Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - сказал глава государства.

Утром во дворце - вечером в дорогу. Типичная жизнь журналистов "Пула Первого". Репортеры уехали из дома в четверг и вернулись только в воскресенье. Образ жизни командировочно-кочевой, к которому даже за годы многолетней работы все равно невозможно привыкнуть.





Президент на выходные останется на Гомельщине, чтобы проинспектировать и ход полевых работ.

"Вы считаете, что уже пора рапс на юге сеять? - спросил Президент у председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. - Я боюсь из-за культуры земледелия, технологии в Гомельской области мы не справимся с ростом (растений. - Прим. ред.). Если перерастет осенью, может погибнуть в зиму".

График главы государства нередко совершенно спонтанный. Журналисты привыкли - готовиться нужно ко всему. Президент у нас женский и в его пуле - в основном женщины. Ими и хочется оставаться в любой ситуации. Даже если Президент едет на ферму или в поля.

Ситуацию глава государства оценил и с воздуха. Борт номер 1 полетал над северо-западными районами Гомельской области и южными - столичного региона. Сверху все как на ладони! Посмотрел глава государства на мелиоративные поля и предприятие "Славкалий".

30 лет отметила команда Управделами Президента. Почему-то при упоминании этой структуры сразу складывается впечатление, что….

"Все, наверное, думают, что Управление делами Президента - это те, кто бегают за Президентом, ну, в лучшем случае, накормят и оденут Президента. Да нет. Это тысячи человек, вы это прекрасно знаете, которые не только кормят, лечат, но и производят продукты питания. Это огромное министерство", - резюмировал Лукашенко.





Много объектов, соответственно, много нюансов и задач. Но и все про работу на "президентском уровне" они, конечно, знают лучше остальных.

Конечно, есть определенные райдеры для проработки, мы отрабатываем их полностью. В плане питания... Халяль либо не халяль, либо европейская кухня. Ну, конечно же, все приглашенные гости, главы государств, главы правительств государств иностранных, они выбирают нашу белорусскую кухню, им это очень нравится. Наши драники со сметаной идут всегда на улет. Алексей Подоматько, директор РУП "Президент-отель"