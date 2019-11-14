Международные обязательства, очереди на границе, незаконная миграция и борьба с наркотрафиком: пограничное взаимодействие Беларуси и России обсудили у Президента

Безусловно, это тему можно рассматривать только через призму командной работы с российскими специалистами.

Ведь, к примеру, западные рубежи не только наши, но и шире - Союзного государства. С другой стороны, хватает проблем и на границе, которой по сути-то и нет. Белорусско-российский кордон шаг за шагом стал непреодолимым препятствием для отдельных иностранцев. Здесь же собираются очереди из большегрузов, для которых дополнительный контроль с российской стороны не только неприятный сюрприз, но и трата драгоценного времени, а значит, и денег.

Безопасность, международные обязательства и геополитика - в этой теме переплетены многие интересы, причем не только белорусские или российские. Центральноевропейский перекресток транзитных путей, с одной стороны, открывает возможности, с другой - несет угрозу распространения преступности. Какой должна быть золотая середина решения проблемы? Как законодательно, в духе союза двигаться дальше? Разбирался

Андрей Кривошеев.



Парадоксальная "союзная" граница

По форме правильно, по сути полный абсурд. Именно так, слегка перефразировав классика, сегодня описывают ситуацию на границе между союзниками, Беларусью и Россией: от Пскова до Брянска и далее до Украины. С белорусской стороны ни пограничников, ни таможни, весь контроль по букве и духу союзного договора вынесен на союзные рубежи. А вот с российской - и контроль, и очереди по 10 километров, и демонстративные развороты туристов из третьих стран, мол, не там въезжаете. Мало того, эту "парадоксальную границу" еще и защищают в публичном и медиапространстве, навешивая на Беларусь ярлыки нахлебника и контрабандиста. При этом явно умалчивая о том, сколько на самом деле тратит республика из своих ресурсов на защиту союза и союзника.

Договор о границе - модернизировать букву и дух соглашения

Пристальное внимание к внешней "союзной" и внутренней белорусско-российской границе сегодня далеко не случаен. В ноябре заканчивается очередной пятилетний цикл большого договора. Он действует с далекого 1995 года. Логично, что за четверть века документ морально поизносился, да и злобу дня сегодняшнего (конфликт на Украине), те же очереди и безвиз он не учитывает.

Отсюда поручение от Президента больше месяца назад главному пограничнику и госсекретарю Совбеза - сопоставить букву договора с реальным положением дел на границе и подготовить аргументы для модернизации договора на предстоящие пять лет минимум.

Граница не дает "добро"

Еще 6 лет назад базовый договор в основном соблюдался. Да, случались мясо-молочные торговые войны, бывали громкие задержания бандитов и наркодилеров на внутреннем кордоне. Но для законопослушных граждан и бизнеса граница была прозрачна. Все изменили санкции Евросоюза и конфликт на Украине. Сначала вопреки договору Россия выставила на границе салатовые жилеты - фитосанитаров. Потом дело дошло и до зеленых фуражек - пограничники, проверка паспортов.

Первыми это ощутили простые граждане. Те, ради кого договор заключался. Риторические и поныне вопросы: что это за союз с контролем на границе? И чего боится Россия, если Беларусь в разы меньше, ей не страшно, и со своей стороны она пограничников не вывела?

Еще хуже дела обстоят для бизнеса и туристов из третьих стран. Даже союзных, например, Киргизии и Армении. По букве договора они могут перемещаться свободно. А по факту российский закон заставляет их либо использовать исключительно авиагавани, либо нарезать круги до ближайших международных погранпереходов. Мина под союз Евразийский и неприятный осадок для визитеров из дальнего зарубежья. Президент поручает этот абсурд ликвидировать обновленным договором.

Иностранца не пропустят даже с российской визой

По мнению экспертов, проблему для иностранцев не снимет даже подготовленный Договор о едином визовом или безвизовом пространстве с Россией. Пока не будет политической воли доверять белорусскому союзнику, обновленного договора о границе или просто приказа отозвать зеленые фуражки ФСБ России, проблемы останутся. Как и парадоксальное для Союзного государства неравенство пограничников.

Нужны равные права для пограничников Беларуси и России

Анатолий Лаппо, Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"С того времени, как был заключен договор, предполагалось, что Беларусь обеспечивает безопасность границ Союзного государства на своем участке, а контроль на границе между двумя странами отсутствует. Речь не шла о том, чтобы нам кто-то помогал. Мы сами в состоянии обеспечить безопасность свою и Союзного государства. Мы ставим вопрос, почему на нашей внутренней границе существуют пограничники? Ведь мы туда не вышли. В новом договоре нужно расставить все точки над "i". Мы равноправные, что российские пограничники, что белорусские. Мы всегда выполняли свои союзнические обязательства и будем их выполнять. И претензий к нам никогда не было. Но требуем тоже и нас уважать".

Формально Россия объясняет неравенство на внутренней границе большими угрозами. Мол, у нас и Сирия, и Украина, и беженцы с Кавказа и Азии, и терроризм с массовой миграцией. Но, во-первых, Беларусь добросовестно пресекает незаконные проникновения из ЕС и Украины даже эффективнее самой России. А, во-вторых, судя по цифрам, работа на равных - самый надежный "щит Отечества".

Всего за 3 года совместно пограничники вскрыли 6 крупных каналов незаконной миграции. Показательно, что в организаторах были 15 граждан России и лишь 2 белоруса.

За те же 3 года, пользуясь общей базой данной, но своими силами, белорусские пограничники вычислили, задержали и депортировали в Россию 468 лиц. Обратно единицы. Еще один аргумент в пользу общего дела и против односторонних демаршей.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Открытость совместной границы имеет для Беларуси как плюсы, так и минусы. Один из негативных моментов - незаконные мигранты из России, которые, пользуясь прозрачностью границы, пытаются проникнуть на территорию Беларуси, а здесь их задерживают и депортируют. Кроме того, основной поток контрабанды наркотиков, задерживаемый белорусскими пограничниками, направляется в основном в Россию. Мы как транзитная страна теряем свою привлекательность, потому что выставляются дополнительные пункты контроля и там заворачиваются граждане и грузы, они проходят через другие страны. Это минус для нас. Мы это тоже должны откровенно говорить и нашим гражданам, и нашим партнерам. Вместе с тем, сопоставляя минусы с теми плюсами, которые имеем для наших граждан и страны, мы, конечно, и дальше будем придерживаться того, что эта граница всегда будет свободной. Потому что это прежде всего большое удобство для людей - и россиян, и белорусов".



Двойной барьер для транзитного бизнеса

Еще сложнее пересекать аномальный внутренний барьер де-юре союзного пространства транзитному бизнесу. Помимо законного тщательного досмотра на внешних рубежах Союза белорусами и белорусских же патрулей против транзита санкционки в интересах России, фуры досматривают и пограничники, и таможня, и фитосанитары нашей восточной соседки. Как итог - очереди, потери времени, денег и привлекательности белорусского направления и союзного рынка.

На ровном месте, с легального груза и легальной фуры доход "оборотней в погонах" может достигать 200 долларов. И это только первый жезл или шлагбаум при въезде в Россию - сетуют перевозчики. На камеры, правда, говорить боятся. Хотя усталость от поборов и задержек чувствуется и так.

Игорь Шаитов, водитель (Беларусь):

"Между странами Евросоюза, допустим, мы едем через Литву, Польшу, Германию, Голландию, границ как таковых нету. Там, если и присутствует какой-то контроль таможенный, то они просто посмотрели в карман - посмотрели документы, это у них занимает 5-10 минут, и отправили вперед. Но никак не за сетки там, заборы. И явно, не до двух суток это занимает. Вот такая ситуация складывается".

Станислав Пучков, водитель (Беларусь):

"Плюс - это ж вы не думайте, что мы на границе только проходим контроль. Нас могут остановить в любой точке РФ и повторно досмотреть. Это сейчас еще немножко успокоилось, стало проще. А еще год назад спокойно могли и машину полностью выгрузить и загрузить. И причем, эта процедура была за счет отправителя товара. Деньги достаточно такие немаленькие. И возникает вопрос, почему в Россию, когда мы едем, нас досматривают от и до, а когда мы из РФ едем в Беларусь, то никакого контроля вообще не осуществляется. Так, на честном слове, на братских отношениях".

От поборов и повторных досмотров не спасают и российские номера. Бьют и по своим, чтобы чужие боялись. Хотя белорусы - ну какие они чужие? Союзные.

Так аномальная граница видится из кабины грузовика. А с экспертного уровня читаются и давление на белорусское государство по иным вопросам, и недобросовестная конкуренция. Тормозя наш коридор, активно и небескорыстно лоббируются северные пути - через Псков и порты Петербурга.

Алексей Беляев, политический аналитик:

"Мы видим, что сегодня идет со многих сторон попытка дискредитации отношений внутри Союзного государства. Это и ряд кругов в самой России, которые заинтересованы в существовании каких-то серых схем, каких-то возможностей для ведения нечестного бизнеса. Мы видим и удары со стороны западноевропейских партнеров, которым интеграция Беларуси и России кажется какой-то угрозой и напрямую через своих агентов влияния, которых немало в самой России, они пытаются вбросить неконструктивные идеи. Но мне кажется, что попытка поставить под яркую лампу все существующие проблемы должна привести в конечном итоге к выработке работающих соглашений".

Повторные досмотры в России тормозят не только сами грузы, но еще и цифровизацию евразийской таможни и сам Евразийский союз. Квинтет стран уже пришел к электронным таможенным декларациям - вся информация доступна онлайн. А тут возврат в прошлый век таможенного дела.

Дмитрий Еремейчик, начальник отдела таможенных операций и контроля № 2 могилевской таможни:

"В настоящее время между государствами - членами ЕЭС налажен информационный обмен и в режиме реального времени подтверждается информация о вывозе товаров по перемещению товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и ввозе-вывозе транспортных средств, все международные перевозки".

Парадокс, на который обращает внимание Президент Беларуси, если совместные действия эффективны, и это признает сама Россия, ратуя за более глубокую интеграцию, кто тогда отрезает Беларусь по внутренней границе Союза и шельмует республику в прессе?

А. Лукашенко: Белорусы не нахлебники России!

Вот лишь одно из очевидных доказательств вклада Беларуси в союзную безопасность рубежей. Пункт "Веселовка" - больше известный в народе как "Три сестры". Стык границ Беларуси, России и Украины. С нашей стороны - обустройство по последнему слову пограничной техники. И это за свои деньги, хотя и по союзной программе.

Программа погранбезопасности Союзного государства 2017-2021 гг., вклад Беларуси - 1 млрд. российских рублей, вклад России - 2 млрд. российских рублей.

Раз в 4 года Беларусь вкладывает по миллиарду российских рублей в общее дело. Для сравнения: по той же программе сама Россия, чьи рубежи в 30 раз протяженнее, тратит лишь в 2 раза больше. Впрочем, даже с новой техникой нагрузка на людей - пограничников и таможенников - колоссальная. Сегодня Россия из Украины пропускает только по международным переходам. В итоге давление на зеленые и синие фуражки на белорусском участке союзной границы уже выросло в 3 раза! И это бесплатно для России.

Андрей Щиров, начальник отделения пограничного контроля "Веселовка":

"С конца 2017 года пассажиропоток в пункте пропуска "Веселовка" увеличился. Это связано с тем, что Российская Федерация осуществляет пропуск иностранных граждан именно через официальные пункты пропуска. В связи с этим ближайший пункт пропуска к Российской Федерации это "Веселовка".

Эффективный барьер на пути наркотрафика Евросоюз - Россия

Еще один факт - один из многих. Борьба с наркотрафиком. Не секрет, что основная масса "яда" в Беларуси движется либо из России, либо через нас в Россию с Запада. Это, безусловно, наш долг пресекать трафик на своей территории, но зачем замалчивать этот вклад Беларуси в здоровье Союзного государства? Например, как оценить спасенные жизни в текущем году после изъятия 5 центнеров (506 кг наркотиков из Польши и Литвы в Россию) наркотиков у 5, кстати, российских граждан? Или сколько стоит, например, недавний разгром нарколаборатории под Минском, которую обустроили 2 гражданина России. Тогда в поселке Хатежино изъяли 30 кг "синтетики" и еще 430 кило прекурсоров - полуфабрикатов.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Белорусская граница охраняется надежно. В данном контексте видятся странными и абсолютно беспочвенными упреки в том, что Беларусь якобы использует российские средства, требует помощи. Мы не нахлебники! Если бы мы были нахлебниками, тогда у меня должна быть полностью материальная база за их счет: техника, вооружение, продукты питания, одежда. Вот тогда они сказали бы, что мы нахлебники. Беларусь не намерена выходить из договора, однако будет настаивать на его обновлении".

Позиция Беларуси по границе выглядит абсолютно логично и в свете углубления экономической интеграции с Россией. Глубина требует равенства правил игры и откровенности. Отсюда поручение Президента: все аргументы - на переговорный стол, и ищем компромисс.

В Погранкомитете не стали скрывать: модернизация договора - дело не быстрое, особенно если у союзника по опыту на самом верху не поторопят переговорщиков. Первым шагом навстречу, по мнению госсекретаря, мог бы стать возврат к доверительным и равным отношениям к пограничникам. Вся история Союза доказывает: так мы эффективнее защищаем интересы и белорусов, и россиян.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Во время работы над поправками в договор надо искать такие совместные действия по обеспечению безопасности, которые не будут создавать проблем в пересечении границы. Мы понимаем усилия Российской Федерации по обеспечению своей безопасности, понимаем риски, которые есть у нее - террористической угрозы и так далее. Но надо искать другие пути совместных действий, чтобы снимать эти неудобства. Как минимум надо оценить, зачем это сделано, для чего, какая от этого польза. И, может быть, есть смысл вернуться к той системе, которая существовала".