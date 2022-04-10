3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Министерство связи и информатизации наделили дополнительными полномочиями - указ подписал Президент Беларуси
Шаг вперед в цифровой отрасли. Минсвязи и информатизации наделили дополнительными полномочиями. Это предусмотрено указом, который на неделе подписал Президент. Теперь у ведомства больше рычагов для управления процессами цифрового развития, цифровой трансформации системы госуправления и всех отраслей экономики.
К этому решению шли два с половиной года, внимательно взвешивая все за и против, изучая мировой опыт. 4 апреля 2022 года Президенту был представлен подробный доклад. Сегодня цифровизация - мировой тренд, но к любому вопросу нужно подходить рационально.
В Беларуси будут созданы центры цифрового развития, а также перспективных исследований. Реализация указа должна ускорить цифровые преобразования в реальном секторе экономики, в социальной сфере, цифровизацию регионов и развитие платформы электронного правительства.
С помощью компаний - резидентов ПВТ эти структуры помогут госорганам и организациям развивать в своей работе цифровой вектор. Также указ расширяет механизмы финансовой поддержки и предусматривает возможность внедрения уже разработанных программных продуктов.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе