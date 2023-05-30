Министр ЖКХ станет мэром Гродно, в трех районах появятся новые руководители. Кадровые решения Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали в ряде районов страны, а также в структуре Гродненского и Минского горисполкомов, сообщает БЕЛТА.

Андрей Хмель, работавший до настоящего времени министром ЖКХ, согласован главой государства на должность мэра Гродно. Вадим Передня по решению Президента возглавит администрацию Первомайского района Минска, где он работал в должности первого заместителя главы района.

Новые председатели появятся в трех районах Беларуси: Игорь Мороз - в Оршанском, Анатолий Лодыга - в Солигорском и Юрий Карлович - в Клецком.