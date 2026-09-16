Минск и Вашингтон на пороге "большой сделки": итоги переговоров Лукашенко и Коула

Краткий пересказ от ИИ

Президент Беларуси провел переговоры с представителями команды Дональда Трампа. В Минск снова приехал спецпосланник США по Беларуси Джон Коул.

Он передал белорусскому лидеру приветствие от Дональда Трампа. По его словам, президент США всячески поддерживает все усилия по линии белорусско-американских переговоров. В сотрудничестве с Соединенными Штатами мы руководствуемся исключительно национальными интересами.

США отреагировали на заявление Лукашенко о возврате заблокированных средств

Александр Лукашенко поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями. Недавно Президент Беларуси публично попросил вернуть заблокированные в Citibank десятки миллионов долларов. Власти США отреагировали. Коул подтвердил, что американская сторона уже обратились к банку с просьбой разморозить эти средства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Джон, я, конечно, благодарен вам, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, что мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, как вы сказали, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра. Он проинформирует нас о реализации наших договоренностей. Я вам должен сказать, что общество с большим интересом воспринимает ваши визиты, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей".

Итоги нового раунда белорусско-американских переговоров

Нынешний визит американской делегации был двухдневным. В первый день переговоры только в кабинете у белорусского лидера шли на протяжении трех часов. По итогам визита спецпосланник Трампа Джон Коул сделал заявление.

Коул: Беларусь и США на переговорах достигли большого прогресса

Джон Коул, спецпосланник США по Беларуси:

"Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор".

Также Джон Коул отметил, что в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остальных вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний.

"Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. Как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю Президента Лукашенко", - сказал спецпосланник США по Беларуси.

"Большая сделка" Беларуси и США

Ранее США уже сняли санкции с калийной отрасли. Беларусь начала отгрузку удобрений для Штатов. Ограничения также были сняты и с некоторых белорусских банков, Министерства финансов и отечественного авиаперевозчика.