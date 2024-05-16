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Минск и Баку намерены расширить промышленную кооперацию
Сотрудничество с давней историей и хорошей перспективой. Минск и Баку подтвердили стратегический характер отношений. Президент Беларуси в эти дни в Азербайджане с государственным визитом.
С момента прошлой встречи в Баку прошло три года. Лидеры настроены провести ревизию отношений, тем более для этого нет никаких препон. Наши страны связывают крепкие узы дружбы, теплые личные отношения президентов и взаимная заинтересованность в долгосрочном партнерстве. Ильхам Алиев лично встретил Александра Лукашенко во дворце "Загульба" на берегу Каспия.
Переговорам предшествовал церемониал с участием роты почетного караула. Еще одна обязательная традиция - фотографирование лидеров. Лишь после главы государств приступили к переговорам. В узком составе встреча прошла за закрытыми дверями, лидеры общались около полутора часов. Затем к ним присоединились члены делегаций.
Вести диалог нашим странам легко. Минску и Баку всегда удавалось строить отношения на принципах взаимного уважения. Это крепкий фундамент для экономического сотрудничества. За последние годы многое из намеченного нашими странами выполнено. Взаимная торговля достигла 400 млн долларов. Заметно прибавили поставки нашей продукции. Расширение торгово-экономического взаимодействия, дальнейшая кооперация в промышленности и сельском хозяйстве - очевидные перспективы дальнейшей работы.
У нас нет закрытых тем, у нас все открыто. Если бы кто-то услышал, какие вопросы мы обсуждаем, они бы подумали, какие же у нас отношения? Самые добрые, самые близкие. Мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир, куда он движется. Я вам сказал один на один про Гейдара: если бы он увидел, как развивается Азербайджан.
Мы еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений. Мы дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем. Думаю, ни укого не вызывает сомнений, что Беларусь и Азербайджан-это два надежных друга.
По итогам переговоров в расширенном составе лидеры определили приоритеты дальнейшего сотрудничества. Все договоренности носят практический характер, отметили президенты. Для Азербайджана один из важнейших вопросов сегодня - как можно быстрее восстановить возвращенные территории, вернуть беженцев, обеспечить их работой. Александр Лукашенко не раз подчеркнет, что Беларусь готова подставить плечо так, как это не сделает больше никто. Также Минск и Баку намерены значительно расширить промышленную кооперацию.
Мы обсудили все вопросы. Закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ - совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники. Производство лифтового оборудования (старые лифты в советских домах надо менять) - мы сохранили это производство и готовы здесь с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику. Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной железнодорожной техники и платформ, и цистерн. У нас компетенции хорошие. У нас есть компании, заводы, которые производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники, в сельском хозяйстве большие программы. Начиная от поставки сюда элитного скота, коров для того, чтобы полностью вы удовлетворили потребности в молоке, мясе крупнорогатого скота. Более того, на землях, особенно аграрных, мы готовы построить вам по белорусскому опыту агрогородок. Инфраструктуру всю и рабочие места сдать, а также помогать создавать фермерские хозяйства.
Президенты обсудили не только двустороннюю повестку. В центре внимания - ситуация в регионе в целом. Лидеры проинформировали друг друга о происходящих событиях. Горячей точкой остается Украина. Неспокойно и в Кавказском регионе.
Мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона.
По итогам переговоров подписан пакет международных документов. Они направлены на упрощение торговли, более эффективный таможенный контроль, улучшение делового климата, развитие туризма и т.д. Также сегодня президенты посетили азербайджанскую международную сельхозвыставку Caspian Agro, ознакомились с экспозициями наших стран, реализацией совместных проектов в сфере АПК. Белорусский стенд на "Экспо" один из самых больших. После Александр Лукашенко возложил венки к могиле Гейдара Алиева и монументу "Вечный огонь" в Баку.
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