Минск и Баку намерены расширить промышленную кооперацию

Мы обсудили все вопросы. Закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ - совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники. Производство лифтового оборудования (старые лифты в советских домах надо менять) - мы сохранили это производство и готовы здесь с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику. Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной железнодорожной техники и платформ, и цистерн. У нас компетенции хорошие. У нас есть компании, заводы, которые производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники, в сельском хозяйстве большие программы. Начиная от поставки сюда элитного скота, коров для того, чтобы полностью вы удовлетворили потребности в молоке, мясе крупнорогатого скота. Более того, на землях, особенно аграрных, мы готовы построить вам по белорусскому опыту агрогородок. Инфраструктуру всю и рабочие места сдать, а также помогать создавать фермерские хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

