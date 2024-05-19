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Минск и Баку за продвижение в торговле, кооперации. Инсайды госвизита приоткрыли в рубрике "Время Первого"
Итоги государственного визита Александра Лукашенко в Азербайджан: конкретные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и производстве удобрений.
Планы в далекоидущем сотрудничестве: науке, спорте, образовательной сфере. Но важнее всего, пожалуй, взаимопонимание двух лидеров.
Это было видно всем, Лукашенко и Алиев похожи в своем отношении к стране и народу. Каждый хочет лучшего для своей нации, и это главная точка соприкосновения.
Азербайджан, как и мы, одновременно сохраняем традиции и идем вперед. Вместе это будет быстрее. Подробности в рубрике "Время Первого".
Любые визиты главы государства, конечно, готовятся заранее. Но в формулировке "государственный" - особенно. Это, как минимум большое количество мероприятий, двусторонних встреч для делегаций, загруженные работой посольства и пресса прилетает заранее. Например, как глава МТЗ. С Азербайджаном мы, кстати, вместе делаем сельхозтехнику.
3,5 часа лета. Прямой рейс, можно и через Москву, и вы на месте. После прилета обычно все спят, а потом идут в магазин.
В центре Баку есть белорусский магазин. Всего их 6, открывается седьмой. Дипломаты их называют "мягкой силой". Азербайджанцы лучше всего узнают о белорусах через вкус, а еще так формируется убеждение - белорусское, значит качественно, вкусно.
Это при том, что сам Азербайджан кроме нефти, которую качают прямо на берегу, имеет такой же потенциал в аграрном плане. Они выращивают оливки, орехи, цитрусовые, о бакинских помидорах ходят легенды. Мясо - в основном баранина. Есть и своя молочка. Климат очень располагает.
Называется это все ненефтяной сектор. И страна очень активно вкладывает в это деньги. Пример - "Интерфуд" и "Каспиан Агро". Азербайджан организует у себя международные выставки, связанные с сельским хозяйством, чтобы продвигать себя и партнеров. Белорусский павильон один из самых больших - 300 кв. м. Если мерить "в еде", есть все - "от шоколада до рапсового масла".
Все на месте, делегация, министры ждут Президента, в это время в Минске борт номер один готовился к вылету.
Программа сразу была очень плотной. С самого утра Александра Лукашенко ждали в загородной резиденции "Загульба".
Вообще дождь - большая редкость тут в мае, но как только президенты приехали, сразу все волшебным образом наладилось.
Практически сразу лидеры перешли к общению в формате тет-а-тет. Все это время пресса ждала в отдельном зале, как и министры.
Уже дальше, во время широкого состава, начался предметный диалог. Итоги которого в заявлении прессе, в это время в зале "ответственные" из делегации готовились к подписанию.
Все, о чем мы говорили, носит конкретный характер. Речь идет в первую очередь о промышленной кооперации, создании совместных производств в Беларуси и Азербайджане и об увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы.
Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 2023 год превысил 400 млн долларов. Но стороны считают, что им по силам, пусть и не сразу, выйти на 1 млрд.
Мы сделаем для этого все. Если мы, к примеру, покупаем в недружественных странах какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны ни на что не глядя (сейчас момент) отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу.
Если в конкретных проектах - это совместное производство удобрений, проекты в фармацевтике. В Азербайджане не так просто с лесом, Беларусь готова поставлять готовые дома на сборку. В образовании - открывать профтехучилища, в спорте - поддерживать игры СНГ. Сразу после протокола президенты отправились на "Интерфуд" и "Каспиан Агро", где их уже ждали.
И конечно, выезд к большой белорусской технике. В Азербайджане продаются и МТЗ и Белшина. Залог успеха - совместные предприятия, на Гянджинском автозаводе, где белорусский трактор становится локально азербайджанским и тут же выигрывает в вопросе цена/качество, хотя рынок очень конкурентный.
Промышленность, сельское хозяйство и туризм. Это три ненефтяных направления, в которых развивается Баку. Мегаполис, море, любые рестораны, развлечения, даже трасса Формулы-1, поэтому в центре города мало светофоров. И пляжи всего в 15 км от центра.
А еще котики - это милота Баку. В исламском мире коты считаются самыми чистоплотными животными, с прекрасной историей и защиты пророка, и охраны урожая. Им разрешено входить в мечеть, и они просто на каждой бакинской улице живут свободно. Голодного нет ни одного, их постоянно кормят, никто не убегает, а гладить нужно.
Самое впечатляющее и самое бесплатное развлечение в Баку - это виды. Открываются из разных точек: ресторанов на набережной, дворца Гюлистан и, конечно, Аллеи павших героев. Это люди, которые в разные годы защищали независимость Азербайджана. Туда были возложены цветы от Александра Лукашенко, а также - букет к могиле Гейдара Алиева. Его называют строителем нового Азербайджана, очень много сделал для страны, а его сын подхватил вектор.
Уже вечером президентов ждали на приеме во дворце Гюлистан. Это тоже часть протокола. В зале находились гости - люди, которые сделали для Азербайджана что-то значимое. Сейчас в Баку живут около 3 млн человек, больше 10 млн жителей в стране. Во всем Азербайджане хотят навести порядок. Сейчас им предстоит восстановление своих земель, нужны надежные партнеры. Беларусь в этом как-никак кстати.
Посещение возрождаемых территорий Азербайджана
Меньше чем через сутки борт Первого приземлился в Карабахе. Шуша - город в стадии активного отстраивания, причем сразу жильем, гостиницами, центрами комфорт класса.
Есть план и для Физули - это сейчас центр прилета в Карабах. Аэропорт, который может принимать международные рейсы и большие суда. Его строили, когда земля, что называется за забором, еще была заминирована.
Карабах всегда был спорной территорией между Арменией и Азербайджаном. Периодически здесь возникали военные конфликты, но в современной истории большую часть времени Карабах находился под контролем Армении. "30 лет в него ничего не вкладывали", так говорят те, кто сейчас вернулся. Как только в результате операции в 2020 году регион стал азербайджанским, ситуация изменилась.
Теперь эти земли - национальный проект официального Баку. В регион вкладывают серьезные суммы, прокладывая через горы дороги, отстраивая отопительные системы, водопроводы. Сверхидея - восстановить здесь жизнь и сделать центром притяжения туристов. Белорусская сторона подарила технику, вот кто-кто, а белорусы понимают в чистых улицах.
Алиев показал Лукашенко памятники выдающимся шушинцам: композитору Узеиру Гаджибекову, поэтессе Натаван и оперному певцу Бюль-Бюлю. Шушу хотят сделать туристической Меккой - горы и 196 памятников в одном месте. Конечно, нужно использовать такой потенциал.
А еще здесь сохранились уникальные восточные бани. Ильхам Алиев вроде бы в шутку спросил: "В баню пойдем?"
Одна из сторон Шуши - почти отвесные скалы. Это место называется Джыдыр-Дюзю. Раньше это была площадка для скачек, сейчас - для больших фестивалей или спортивных состязаний. Сказать что там красиво - не сказать ничего.
Проезжая по местности, Александр Лукашенко отметил: "Где можно восстановить здания, надо восстанавливать".
Говоря о военной истории современного Азербайджана, по этим же горам поднимался спецназ во время антитеррористической операции по возвращению контроля над территориями. Ильхам Алиев рассказал "в цифрах".
8 ноября 2020 года мы освободили Шушу, 9 ноября целый день шли переговоры через Владимира Владимировича Путина, согласовали текст документа о капитуляции, ночью с 9-го на 10 ноября подписали.
Уже после ущелья, президентов накормили ягнятиной из тандыра. Это, конечно, не все меню, но блюдо исключительно традиционное.
Президенты до отлета Александра Лукашенко еще долго общались один на один. Вообще многое во время этого визита проходило без прессы. Видно, что общение комфортно для каждой из сторон. Такая политическая воля, как правило, приносит хорошие экономические плоды. И в целом Азербайджан и Беларусь похожи тем, что думают о будущем нации на 20, 30, 50 лет вперед, заранее вкладывая в инфраструктуру, образование и комфорт для людей.
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