Минск и Баку за продвижение в торговле, кооперации. Инсайды госвизита приоткрыли в рубрике "Время Первого"

Итоги государственного визита Александра Лукашенко в Азербайджан: конкретные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и производстве удобрений.

Планы в далекоидущем сотрудничестве: науке, спорте, образовательной сфере. Но важнее всего, пожалуй, взаимопонимание двух лидеров.

Это было видно всем, Лукашенко и Алиев похожи в своем отношении к стране и народу. Каждый хочет лучшего для своей нации, и это главная точка соприкосновения.

Азербайджан, как и мы, одновременно сохраняем традиции и идем вперед. Вместе это будет быстрее. Подробности в рубрике "Время Первого".

Любые визиты главы государства, конечно, готовятся заранее. Но в формулировке "государственный" - особенно. Это, как минимум большое количество мероприятий, двусторонних встреч для делегаций, загруженные работой посольства и пресса прилетает заранее. Например, как глава МТЗ. С Азербайджаном мы, кстати, вместе делаем сельхозтехнику.

3,5 часа лета. Прямой рейс, можно и через Москву, и вы на месте. После прилета обычно все спят, а потом идут в магазин.

В центре Баку есть белорусский магазин. Всего их 6, открывается седьмой. Дипломаты их называют "мягкой силой". Азербайджанцы лучше всего узнают о белорусах через вкус, а еще так формируется убеждение - белорусское, значит качественно, вкусно.

Это при том, что сам Азербайджан кроме нефти, которую качают прямо на берегу, имеет такой же потенциал в аграрном плане. Они выращивают оливки, орехи, цитрусовые, о бакинских помидорах ходят легенды. Мясо - в основном баранина. Есть и своя молочка. Климат очень располагает.

Называется это все ненефтяной сектор. И страна очень активно вкладывает в это деньги. Пример - "Интерфуд" и "Каспиан Агро". Азербайджан организует у себя международные выставки, связанные с сельским хозяйством, чтобы продвигать себя и партнеров. Белорусский павильон один из самых больших - 300 кв. м. Если мерить "в еде", есть все - "от шоколада до рапсового масла".

Все на месте, делегация, министры ждут Президента, в это время в Минске борт номер один готовился к вылету.

Программа сразу была очень плотной. С самого утра Александра Лукашенко ждали в загородной резиденции "Загульба".

Вообще дождь - большая редкость тут в мае, но как только президенты приехали, сразу все волшебным образом наладилось.

Практически сразу лидеры перешли к общению в формате тет-а-тет. Все это время пресса ждала в отдельном зале, как и министры.

Уже дальше, во время широкого состава, начался предметный диалог. Итоги которого в заявлении прессе, в это время в зале "ответственные" из делегации готовились к подписанию.

Все, о чем мы говорили, носит конкретный характер. Речь идет в первую очередь о промышленной кооперации, создании совместных производств в Беларуси и Азербайджане и об увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы. Ильхам Алиев, Президент Азербайджана

Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 2023 год превысил 400 млн долларов. Но стороны считают, что им по силам, пусть и не сразу, выйти на 1 млрд.

Мы сделаем для этого все. Если мы, к примеру, покупаем в недружественных странах какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны ни на что не глядя (сейчас момент) отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Если в конкретных проектах - это совместное производство удобрений, проекты в фармацевтике. В Азербайджане не так просто с лесом, Беларусь готова поставлять готовые дома на сборку. В образовании - открывать профтехучилища, в спорте - поддерживать игры СНГ. Сразу после протокола президенты отправились на "Интерфуд" и "Каспиан Агро", где их уже ждали.

И конечно, выезд к большой белорусской технике. В Азербайджане продаются и МТЗ и Белшина. Залог успеха - совместные предприятия, на Гянджинском автозаводе, где белорусский трактор становится локально азербайджанским и тут же выигрывает в вопросе цена/качество, хотя рынок очень конкурентный.

Промышленность, сельское хозяйство и туризм. Это три ненефтяных направления, в которых развивается Баку. Мегаполис, море, любые рестораны, развлечения, даже трасса Формулы-1, поэтому в центре города мало светофоров. И пляжи всего в 15 км от центра.

А еще котики - это милота Баку. В исламском мире коты считаются самыми чистоплотными животными, с прекрасной историей и защиты пророка, и охраны урожая. Им разрешено входить в мечеть, и они просто на каждой бакинской улице живут свободно. Голодного нет ни одного, их постоянно кормят, никто не убегает, а гладить нужно.

Самое впечатляющее и самое бесплатное развлечение в Баку - это виды. Открываются из разных точек: ресторанов на набережной, дворца Гюлистан и, конечно, Аллеи павших героев. Это люди, которые в разные годы защищали независимость Азербайджана. Туда были возложены цветы от Александра Лукашенко, а также - букет к могиле Гейдара Алиева. Его называют строителем нового Азербайджана, очень много сделал для страны, а его сын подхватил вектор.

Уже вечером президентов ждали на приеме во дворце Гюлистан. Это тоже часть протокола. В зале находились гости - люди, которые сделали для Азербайджана что-то значимое. Сейчас в Баку живут около 3 млн человек, больше 10 млн жителей в стране. Во всем Азербайджане хотят навести порядок. Сейчас им предстоит восстановление своих земель, нужны надежные партнеры. Беларусь в этом как-никак кстати.

Посещение возрождаемых территорий Азербайджана

Меньше чем через сутки борт Первого приземлился в Карабахе. Шуша - город в стадии активного отстраивания, причем сразу жильем, гостиницами, центрами комфорт класса.

Есть план и для Физули - это сейчас центр прилета в Карабах. Аэропорт, который может принимать международные рейсы и большие суда. Его строили, когда земля, что называется за забором, еще была заминирована.

Карабах всегда был спорной территорией между Арменией и Азербайджаном. Периодически здесь возникали военные конфликты, но в современной истории большую часть времени Карабах находился под контролем Армении. "30 лет в него ничего не вкладывали", так говорят те, кто сейчас вернулся. Как только в результате операции в 2020 году регион стал азербайджанским, ситуация изменилась.

Теперь эти земли - национальный проект официального Баку. В регион вкладывают серьезные суммы, прокладывая через горы дороги, отстраивая отопительные системы, водопроводы. Сверхидея - восстановить здесь жизнь и сделать центром притяжения туристов. Белорусская сторона подарила технику, вот кто-кто, а белорусы понимают в чистых улицах.

Алиев показал Лукашенко памятники выдающимся шушинцам: композитору Узеиру Гаджибекову, поэтессе Натаван и оперному певцу Бюль-Бюлю. Шушу хотят сделать туристической Меккой - горы и 196 памятников в одном месте. Конечно, нужно использовать такой потенциал.

А еще здесь сохранились уникальные восточные бани. Ильхам Алиев вроде бы в шутку спросил: "В баню пойдем?"

Одна из сторон Шуши - почти отвесные скалы. Это место называется Джыдыр-Дюзю. Раньше это была площадка для скачек, сейчас - для больших фестивалей или спортивных состязаний. Сказать что там красиво - не сказать ничего.

Проезжая по местности, Александр Лукашенко отметил: "Где можно восстановить здания, надо восстанавливать".

Говоря о военной истории современного Азербайджана, по этим же горам поднимался спецназ во время антитеррористической операции по возвращению контроля над территориями. Ильхам Алиев рассказал "в цифрах".

8 ноября 2020 года мы освободили Шушу, 9 ноября целый день шли переговоры через Владимира Владимировича Путина, согласовали текст документа о капитуляции, ночью с 9-го на 10 ноября подписали. Ильхам Алиев, Президент Азербайджана

Уже после ущелья, президентов накормили ягнятиной из тандыра. Это, конечно, не все меню, но блюдо исключительно традиционное.