Минск и Будапешт нацелены подняться на новую ступень в развитии отношений

Этому поспособствует официальный визит Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нашу страну. Накануне во Дворце Независимости прошли переговоры лидеров.







Страны сотрудничают без малого три десятка лет

Но достигнутый уровень контактов как в политике, так и в экономике недостаточно тесен. У стран несомненные перспективы в укреплении связей, а также все возможности, чтобы поддержать подъем в отношениях, который наметился в последние годы. Александр Лукашенко заверил, что все договоренности Беларусь выполнит на деле, а не на бумаге.





Лидеры сверили позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки