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Минск и Будапешт нацелены подняться на новую ступень в развитии отношений
Этому поспособствует официальный визит Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нашу страну. Накануне во Дворце Независимости прошли переговоры лидеров.
Страны сотрудничают без малого три десятка лет
Но достигнутый уровень контактов как в политике, так и в экономике недостаточно тесен. У стран несомненные перспективы в укреплении связей, а также все возможности, чтобы поддержать подъем в отношениях, который наметился в последние годы. Александр Лукашенко заверил, что все договоренности Беларусь выполнит на деле, а не на бумаге.
Лидеры сверили позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки
В частности, Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций в отношении Беларуси: продуктивное партнерство невозможно в условиях санкционной политики.Венгрия также отвергает любые попытки дискредитировать развитие мирных ядерных программ, с чем периодически сталкивается и наша страна. А в целом партнеры намерены как минимум вдвое нарастить взаимную торговлю - до 500 миллионов евро в течение двух лет. На это нацелил Президент.
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