Минск и Кишинев ищут новые направления сотрудничества

Премьер-министр Молдовы - один из гостей Мюнхенской конференции. Представительный и авторитетный форум, который завершился вчера в Минске, дал возможность обсудить и двусторонние отношения. Многие руководители зарубежных делегаций просили о личной встрече с Главой государства.