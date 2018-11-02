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Минск и Кишинев ищут новые направления сотрудничества

Премьер-министр Молдовы - один из гостей Мюнхенской конференции. Представительный и авторитетный форум, который завершился вчера в Минске, дал возможность обсудить и двусторонние отношения. Многие руководители зарубежных делегаций просили о личной встрече с Главой государства.

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