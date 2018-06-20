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Минск и Москва подводят итоги Высшего госсовета Союзного государства
Намечен курс, которым страны будут двигаться в ближайшие два года. Александр Лукашенко и Владимир Путин вчера обсудили все накопившиеся вопросы. Конечно, центральной темой была экономика. За прошлый год товарооборот увеличился без малого на четверть. Закрепить положительные тенденции нужно за счет устранения взаимных барьеров и создания равной конкурентной среды. Такое мнение высказал Александр Лукашенко. Сегодня Беларусь и Россия связаны буквально во всех сферах - от АПК и промышленности до космоса и возведения нашей АЭС. Отдельно вчера остановились и на теме пограничного контроля на белорусско-российской границе.
Из девяти пунктов повестки пять приняли без обсуждения. Детально остановились только на трех ключевых документах. Один из них обозначает приоритетные направления развития Союзного государства на ближайшие пять лет. В нем прописаны действия по снятию барьеров, согласованная промышленная политика, формирование единого топливного рынка. Поставили подписи и под программой действий во внешней политике. Она сохранила курс на укрепление сотрудничества на площадках СНГ и ОДКБ. Также участники утвердили премию Союзного государства в области науки и техники, что станет стимулом для ученых двух стран.
На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве. Проводятся совместные форумы регионов двух стран. Очередной пройдет в октябре в Могилеве, где и состоится следующая встреча президентов. Высший госсовет в очередной раз подтвердил, что спорные вопросы, которые иногда возникают, будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса.
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