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Минск и Ташкент приступили к перезагрузке отношений
Активизация двустороннего сотрудничества накануне стала темой разговора во Дворце Независимости. На встрече с послом Узбекистана в Беларуси Александр Лукашенко отметил, что страны наверстали отставание в торговле, которое накопилось за почти 20 лет. И вот, по итогам минувшего года, уже приросли в два раза, за 9 месяцев нынешнего наторговали на 121 миллион. Глава государства темпами развития отношений доволен. Президент подтвердил: наша страна будет полностью придерживаться "дорожной карты", которая была подготовлена после встречи двух лидеров в Ташкенте в сентябре этого года.
Желание перезагрузить белорусско-узбекистанские отношения есть у каждой из сторон. "Сверить часы" на высшем уровне планируют в следующем году. Дипломат не исключил, что Президент Узбекистана с ответным визитом посетит Беларусь уже в будущем году.
В приоритете сотрудничества производственная кооперация в машиностроении, АПК, IT, транспортной и фармацевтической отраслях. В следующем году страны продолжат диалог еще и на уровне регионов. В 2019 году в Минске пройдет первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана.
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