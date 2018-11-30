Минск и Ташкент приступили к перезагрузке отношений

Активизация двустороннего сотрудничества накануне стала темой разговора во Дворце Независимости. На встрече с послом Узбекистана в Беларуси Александр Лукашенко отметил, что страны наверстали отставание в торговле, которое накопилось за почти 20 лет. И вот, по итогам минувшего года, уже приросли в два раза, за 9 месяцев нынешнего наторговали на 121 миллион. Глава государства темпами развития отношений доволен. Президент подтвердил: наша страна будет полностью придерживаться "дорожной карты", которая была подготовлена после встречи двух лидеров в Ташкенте в сентябре этого года.