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Минск и Вашингтон идут на заметную активизацию контактов
Диалог по линии Минск - Вашингтон продолжается. Сегодня важная новость прозвучала во Дворце Независимости во время переговоров Главы государства с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Беларусь и Соединенные Штаты приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Момент действительно знаменательный. Минск и Вашингтон идут на заметную активизацию контактов. И это после продолжительной паузы в двустороннем диалоге. Беларусь готова развивать межгосударственные отношения по восходящей. Говорили сегодня и о мире, и о безопасности в регионе. Все подробности у Ольги Макей.
Президент Беларуси встретился с заместителем госсекретаря США
Появившийся накануне анонс визита Дэвида Хэйла, безусловно, вызвал интерес у СМИ, подогретый еще недавним приездом в Минск Джона Болтона. Но еще тогда наш Президент расставил акценты: не стоит строить на этом конспирологические домыслы. Беларусь придерживается многовекторности, это ключевой стержень нашей внешней политики.
По сути, именно с политических векторов Александр Лукашенко и начинает встречу. В современном мире, когда на планете, мягко говоря, неспокойно, важно выстраивать диалог со всеми. Это особенно актуально сейчас, когда державы не прекращают гонки вооружений, торговые войны, да и единая Европа рвется на части Брекситом. А еще добавим к списку терроризм и локальные конфликты. И здесь у визита сразу две стороны: во-первых, очевидно, к нашей стране есть интерес. А во-вторых, и Минск интересует видение Вашингтоном многих мировых процессов.
Один из недавних глобальных для мира примеров - разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сам факт прекращения соглашения - уже опасность для планеты. Как минимум обнадеживают заявления: со стороны НАТО - в Европе новые ракеты разворачивать не планируют. На днях высказалось и Минобороны России: ракеты средней и меньшей дальности ни в Европе, ни в других регионах мира развертывать не планируют, пока там не появится такое американское оружие.
А. Лукашенко: США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине
Да и пример конфликтов - буквально у белорусского порога. Украина. Александр Лукашенко не раз призывал американскую сторону присоединиться к разрешению ситуации. Прозвучал этот тезис и сегодня.
Вообще Дэвида Хэйла называют кадровым дипломатом - это самый высокий и престижный ранг, сродни американским четырехзвездным генералам. В этой сфере он 35 лет, а в послужном списке - должности посла в Пакистане, Ливане и Иордании. Пост заместителя госсекретаря Хэйл занял год назад. Отвечает за политический вектор. А такая должность входит в тройку самых значимых в иерархии американского внешнеполитического ведомства.
А. Лукашенко: Будем делать все, чтобы отношения Беларуси с США развивались
В Минске он впервые. И это повод обсудить и двусторонние отношения. Они далеки от идеальных: сказались и санкции, и высылка дипломатов. Но в последние годы наметился прогресс. Намерения его укрепить подтвердили и сегодня.
Д. Хэйл: Сегодня исторический момент в американско-белорусских отношениях
Конечно, такие встречи вызывают и репортерский интерес. Сделать удачный кадр, выхватить жест, новостью становится даже сказанное в кулуарах. Заметки активно комментируют интернет-пользователи. Так вот, чтобы не было поводов для домыслов, итоги переговоров звучат от двух внешнеполитических ведомств: белорусского и американского. Главное - в Минск и Вашингтон вернутся послы США и Беларуси.
США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов
Как скажет Владимир Макей, обсудить удалось широкий спектр вопросов, даже чувствительных, в сферах политики, экономики и прав человека. Тем не менее это были максимально открытые переговоры. Ну, а на память о визите в Минск, который сам Дэвид Хэйл назвал историческим, - подарки от Президента. Наш традиционный набор шоколада и книга о Беларуси. Чтобы лучше познакомиться с нашей страной.
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