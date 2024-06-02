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Минск - Улан-Батор: перспективы сотрудничества. Президент Беларуси с государственным визитом находится в Монголии
Президент Беларуси с государственным визитом , который продлится до 4 июня, находится в Монголии.
Планируется встреча Александра Лукашенко с лидером этой азиатской страны. Прежде всего речь пойдет о расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере. К слову, в Улан-Баторе уже работает представительная белорусская делегация.
У монгольской стороны есть интерес к строительству животноводческих объектов. Мы можем оказать помощь в проектировании объектов, сопровождении строительства, создании поголовья и организации производственного процесса. Второе направление - монголам интересна мясо-молочная продукция, которой у них недостает. Мы можем предложить сухое молоко для переработки.
"Хоть страны находятся на большом расстоянии, но наша душа очень близка. Поэтому монгольская сторона уверена, что, несмотря на любые препятствия, мы обязательно будем развивать наше двустороннее сотрудничество. Мы прекрасно понимаем и знаем, что Беларусь имеет большой опыт и очень развита в сферах сельского хозяйства и промышленности. Поэтому нам много чему можно учиться у вас", - отметил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Хаянгаагийн Болорчулуун.
Состоится и Монголо-белорусский бизнес-форум. Также Монголия планирует работать теснее по линии ЕАЭС. До конца года хотят заключить соглашение о свободной торговле.
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