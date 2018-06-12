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Минску и Нью-Дели необходимо более решительно развивать экономические отношения
С такого заявления началась встреча Президента Беларуси со спикером нижней палаты парламента Индии.
Парламентская делегация находится в нашей стране с визитом. Вчера прошли переговоры в Национальном собрании, а в планах - посещение Парка высоких технологий и промышленных гигантов. Лидеры Беларуси и Индии виделись на днях в китайском Циндао. Местом встречи стала площадка саммита Шанхайской организации сотрудничества. Развитие белорусско-индийских отношений Александр Лукашенко обсуждал с премьером этой страны Нарендрой Моди, наметив перспективные направления.
Знаковым для двусторонних отношений стал визит Президента Беларуси в Индию осенью прошлого года. Тогда с руководством этого государства договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства. По итогам переговоров достигнуты договоренности по локализации в этой стране белорусских промышленных гигантов: Гомсельмаша, МТЗ и МАЗ, - а также о подготовке специалистов и развитию фармпроизводств у нас с использованием индийских наработок. Рассчитывают на взаимный трансфер технологий.
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