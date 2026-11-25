Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point поддержал заявления российской стороны о необходимости в переговорном процессе по Украине добиться не перемирия, а мира на века.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет с Киевом мира на столетия, а не перемирия. "Здорово сказано! Никакого перемирия - мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века", - поддержал глава белорусского государства.

Журналист отметила, что Александр Лукашенко хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина и его окружение. Она поинтересовалась, на какие компромиссы может пойти Россия, чтобы остановить конфликт в Украине. "На какие компромиссы могла бы пойти Россия, надо у россиян спрашивать, - заметил Президент. - Там клочок земли этой остался, не завоеванный Россией в Донбассе - эти 9 или 11 %".

"Они (российские войска. - Прим. news.by) все равно, если будет продолжаться война, выйдут на границы Донбасса. Из этого надо исходить. Если не будет той эскалации, о которой я говорил", - добавил Александр Лукашенко, имея в виду сценарий с прямым втягиванием Североатлантического альянса.

Президент обратил внимание, что ранее рассматривался вариант создания демилитаризованной зоны на территории Украины, на который согласились американцы, россияне и украинцы. "И на этом по фронту, как требуют американцы (и согласны украинцы), остановить войну", - напомнил глава государства.

Однако после этого произошла атака беспилотников на одну из резиденций Владимира Путина, и такой сценарий не удалось реализовать. "Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам (читай - Западу) нельзя. Не думаю, что Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него (Владимира Путина. - Прим. news.by) мнение. И это все (план остановки войны. - Прим. news.by) было разрушено. А так бы уже война остановилась по линии соприкосновения, если бы этого акта не было. И можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там… В процессе переговоров все возможно", - считает Александр Лукашенко.

Журналист отметила, что и представители Украины тоже не доверяют Президенту России. "Сейчас не доверяют. Поэтому надо договариваться. Элиты Украины понимают, что надо договариваться. Элиты России, в том числе Президент Путин, также за мир", - подчеркнул глава государства.