Мир и сотрудничество на внешнем контуре - тезисно, каким был год Президента Беларуси

Буквально пару дней и 2025-й станет нашей историей. Этот год запомнится. Он стал богат на события внутри страны, очень насыщенным был и внешнеполитический календарь официального Минска.

Геополитическая обстановка не упрощается, вызовов и угроз сегодня хватает. А это значит, что вокруг большой мировой шторм. Что в этих обстоятельствах говорит Президент? Александр Лукашенко настраивает на мир и сотрудничество на внешнем контуре.

Делать упор на экономику, качество и благоустройство во внутренних делах. Этот год ознаменован большим количеством контактов не только с нашими стратегическими партнерами, но и с теми, кто на дальней дуге.

Везде вслед за Первым побывала наша рубрика "Время Первого".

Формат нашей работы (за что спасибо, конечно, Президенту) позволяет оказаться в гуще политических событий и там, где мы еще не были. Такой, например, стала для журналистов командировка в Алжир и Мьянму на финише года. Эти страны мы для себя тоже открывали.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39f3a8c-93e6-4921-968b-f2c7b950c5ee/conversions/1156acbb-9090-4da3-afbc-d74c16fb0f32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39f3a8c-93e6-4921-968b-f2c7b950c5ee/conversions/1156acbb-9090-4da3-afbc-d74c16fb0f32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39f3a8c-93e6-4921-968b-f2c7b950c5ee/conversions/1156acbb-9090-4da3-afbc-d74c16fb0f32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39f3a8c-93e6-4921-968b-f2c7b950c5ee/conversions/1156acbb-9090-4da3-afbc-d74c16fb0f32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Буквально пару фрагментов насыщенной репортерской жизни в этом году: пришлось не просто спешить, а бежать вдоль Кремля на переговорах в Москве, шептать во время встречи с Си и белорусско-китайского диалога, (чтобы не мешать лидерам), а это буквально за 10 секунд до старта официальной церемонии и появления лидеров в Алжире. Но обо всем по порядку.

Дворец Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16e546-d0f7-4494-b2da-1f601a847f68/conversions/66d22d66-2301-4431-8ab9-01b925487877-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16e546-d0f7-4494-b2da-1f601a847f68/conversions/66d22d66-2301-4431-8ab9-01b925487877-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16e546-d0f7-4494-b2da-1f601a847f68/conversions/66d22d66-2301-4431-8ab9-01b925487877-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16e546-d0f7-4494-b2da-1f601a847f68/conversions/66d22d66-2301-4431-8ab9-01b925487877-xl-___webp_1920.webp 1920w

Год-то начинался с выборов Президента. Легких политических кампаний, наверное, априори не бывает, но эта показала и поддержку президентского курса, и общий интерес, чтобы страна шла вперед без революций. Уроки 2020-го не прошли даром.

"Наша победа - это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Беларуси. Поэтому главное, главное запомните, вы живете в своей стране, на своей земле. Поэтому никогда, нигде вы не должны никого бояться. Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит", - сказал белорусский лидер.

Два трека, я бы сказала, были такими определяющими в 2025 году - это экономический и сфера безопасности. Что касается последней. Вызовов безопасности хватает. СВО на юге, милитаризация на Западе, провокации на границах. Хотя месседж Лукашенко, что на старте нового президентского срока, что раньше, был предельно четкий.

"Почему на нас смотрите через ствол пушки и через прицел автомата? Ну почему? Мы не собираемся на вас нападать. Прекратите закупать танки, трактора, покупайте. Давайте сотрудничать вместе. Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте жить дружно", - призвал Президент Беларуси.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f29838ea-e4d3-42a7-a599-5fe46cae577a/conversions/0e6a041b-4fc7-473b-9009-132b47c83a46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f29838ea-e4d3-42a7-a599-5fe46cae577a/conversions/0e6a041b-4fc7-473b-9009-132b47c83a46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f29838ea-e4d3-42a7-a599-5fe46cae577a/conversions/0e6a041b-4fc7-473b-9009-132b47c83a46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f29838ea-e4d3-42a7-a599-5fe46cae577a/conversions/0e6a041b-4fc7-473b-9009-132b47c83a46-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь усиливает военный потенциал - только не наступательный, а оборонный. Модернизация вооружений, развертывание тактического ядерного оружия, "Орешник" на дежурстве - все это комплекс мер стратегического сдерживания, который Беларусь реализует вместе с союзником. Хотя до еэсовских миллиардных вливаний в оборонку Польши и Прибалтики нам далеко.

"Нам война не нужна", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается экономики, в новый срок Президент в 2025 году входит с обновленным составом правительства. Каждому блоку в нем нарезаны свои задачи с главным посылом - экономика прежде всего.

"Если мы не хотим воевать, давайте будем работать. Давайте будем воевать в мирном труде, убирая хлеб и так далее", - сказал Президент.

Первый официальный визит после выборов состоялся в Москву. Он, как и череда последующих встреч с руководителями российских регионов, подчеркивает, что Беларусь остается привержена курсу на интеграцию.

Александр Лукашенко, Джон Коул news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be1641c9-7949-42f7-9528-7324f3dc2462/conversions/e1073534-870c-42db-a272-7211818a993c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be1641c9-7949-42f7-9528-7324f3dc2462/conversions/e1073534-870c-42db-a272-7211818a993c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be1641c9-7949-42f7-9528-7324f3dc2462/conversions/e1073534-870c-42db-a272-7211818a993c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be1641c9-7949-42f7-9528-7324f3dc2462/conversions/e1073534-870c-42db-a272-7211818a993c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"С американцами ведем переговоры. Должен прямо сказать, никогда, кроме первой встречи, они не ставили вопрос о России. Я вам прямо сказал, Россия - это святое. Это родные нам люди. У нас есть одна опора и надежда на сохранение нашего суверенитета и независимости - это близкий, родной нам народ - россияне, которые нам помогают во всем", - сказал Александр Лукашенко.

Беспрецедентным по количеству контактов был этот год для Беларуси и Китая. Пекин остается вторым после Москвы торговым партнером и одним из лидеров по инвестициям в экономику. За 10 лет наш экспорт в КНР увеличился почти в 3 раза. А общий объем торговли уже превышает торговлю со всем Евросоюзом минимум вдвое. Есть в этом диалоге и государственное, и личное.

Александр Лукашенко, Си Цзиньпин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08f78a7f-0646-4580-af16-f66c7cf3543f/conversions/9d93c25d-189e-40b2-ac96-aedd654e1fe4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08f78a7f-0646-4580-af16-f66c7cf3543f/conversions/9d93c25d-189e-40b2-ac96-aedd654e1fe4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08f78a7f-0646-4580-af16-f66c7cf3543f/conversions/9d93c25d-189e-40b2-ac96-aedd654e1fe4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08f78a7f-0646-4580-af16-f66c7cf3543f/conversions/9d93c25d-189e-40b2-ac96-aedd654e1fe4-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом можно сказать, что 2025-й стал годом большой диверсификации на внешнем контуре. Президент не просто ставит правительству задачу - идите на разные континенты. Но и сам - как локомотив впереди - готов помогать продвигать белорусские интересы. В приоритете - экспорт и выгодные (читай - приносящие нам дивиденды) проекты.

"Целый ряд важнейших договоренностей мы достигли на высшем уровне во многих странах. Там удивительный спрос на нашу продукцию. Должны включаться по-настоящему и правительственные министерства иностранных дел. Особенно наши дипломатические зарубежные представительства. Надо работать. Но этот разговор не должен быть: вы старше, я младше. Это разговор на равных. Не бывает народу малых и больших, слабых и сильных. Любой народ - это народ. Для меня белорусский народ - это самый сильный, мужественный народ, потому что я его Президент, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И для меня главное - отстаивать эти интересы".

Череда переговоров с лидерами из разных концов света - как раз для этого. С премьером Пакистана договаривались торговать, о поставках спецтехники, производстве автобусов, грузовиков, тракторов, передаче технологий. С президентом Гвинеи-Биссау - о разработке недр и шагах по продовольственной безопасности. Пример Зимбабве - показательный в том, что мы можем на Африканском континенте. Дорожная карта с Вьетнамом на 2 года поможет возобновить поставки техники, и не только, в Юго-Восточную Азию. Наводим мосты с почти 300-миллионной Индонезией. Договариваемся с Ираном - ключевым игроком в Западной Азии. Торговля между Минском и Тегераном выросла в 5 раз за 5 лет.

Большая командировка в конце года для того, чтобы закрепить перспективные проекты с Оманом и Мьянмой и застолбить свое место под солнцем на севере Африки.

Кстати, запомнилось, что в день визита Лукашенко в Алжир была большая радуга, что редкость для региона. Но точно - хороший знак.

Чудеса дипломатии, но задумайтесь - небольшая Беларусь смогла выстроить партнерство с глобальными центрами силы - Россией, Китаем. И в этом году с мертвой точки сдвинулся разговор с американцами. Несколько раундов переговоров начиная с лета. И США снимают санкции с калия и ведут диалог о нормализации отношений с Беларусью. Минск без розовых очков, с долей скепсиса, но продавливая свои интересы.

"Я уверен, что мы договоримся. Может быть, на рельсах прагматизма. Американцы - люди исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся. Я Джону Коулу передал некоторые предложения нашего прагматизма. Они лежат в плоскости интересов Соединенных Штатов Америки. Надо договариваться, надо прекратить нам друг с другом драться", - сказал белорусский лидер.

На Всебелорусском собрании, где утвердили план на ближайшие 5 лет, Президентом будет не случайно сказано, каким будет мир - никто со стопроцентной точностью не скажет, но какой будет Беларусь, зависит только от нас.

"Время выбрало нас. И это время конкретных дел", - сказал Александр Лукашенко в своем Послании белорусскому народу и парламенту на ВНС.

Это звучало не просто как девиз на следующий год, но почти как тост, за который стоит поднять бокал шампанского в новогоднюю ночь!