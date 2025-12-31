"Мир развивается, и вы не потерялись, идете в тренде" - Лукашенко посетил холдинг "Горизонт"

О белорусских телевизорах с искусственным интеллектом и о том, что их будет выпускать "Горизонт", в Сети стали говорить еще в сентябре 2025-го. "Новый стратегический шаг", "уникальное производство", "диагонали на размер в 3 метра", интуитивное понимание контекста, управление системами умного дома, бесшовный поиск персонализированного контента - все это реальность для завода, который свою историю отсчитывает с 1963 года.

17 предприятий и 4500 сотрудников

За последние несколько лет "Горизонт" претерпел существенный ребрендинг. Сегодня "Горизонт" - это холдинг из 17 предприятий, на которых работают 4,5 тыс. человек. Причем 30 % из них - молодежь.

Все это время предприятие росло и в технологиях, и в цифрах. Производство за пятилетку увеличилось в три раза, как, собственно, и выручка. Благодаря такой экономике смогли сохранить все свои непрофильные проекты.

Сохранили социальную структуру компании

Юрий Предко, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", рассказал, что у предприятия на сегодняшний день имеется 80 детских садов, 4 оздоровительных лагеря, в которых оздоравливаются 30 % проживающих в Минске. Он также отметил, что в 2025-м году посредством электронной продажи за два часа было продано почти 16 тыс. путевок.

Во время летнего оздоровления детей дополнительно обучают математике, грамоте, иностранным языкам и даже верховой везде. "Есть круглогодичный детский санаторий для слабослышащих, спортивный центр, медицинский центр, два образовательных центра, четыре общежития", - перечислил Юрий Предко. По его словам, социальная сфера сегодня работает и самоокупается.

Социально ответственный бизнес - это сегодня белорусский стандарт. Но так, конечно, было не всегда.

"Спасибо за социальную сферу. Тренд был в Беларуси - все хотели освободиться от социальной сферы. Рынок, "это непрофильное, давайте отдадим..." - заметил глава государства.

"Ты молодец, что это все сохранил. Это большая нагрузка - огромный "цех". Это хороший пример, что это надо все сохранить", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к Юрию Предко.

Старт массового роботивизированного производства телевизоров с ИИ

В это время в цехах Президента уже ждали люди. Именно 31 декабря главу государства пригласили для очень значимой церемонии - запуска роботизированного производства телевизоров с искусственным интеллектом.

"Горизонт": экосистема полного цикла

Все комплектующие, не только для телевизоров, но и системы контроля в открытом доступе. Благодаря тому, что сохранили и свою школу, и постоянно обучались, "Горизонт" смог стать экосистемой полного цикла: от разработки аппаратной и программной части до массового производства готовых изделий.

"Запускаем производство планшетов, защищенных от ударов, от влаги. И самое удивительное, мы думали, что их будут в основном использовать врачи, или сотрудники МЧС, или лесники, например. Оказалось, что начали покупать родители для детей. Планшет можно погружать в воду на глубину до 6 метров", - рассказал Юрию Предко, опустив устройство в воду.

Проект автоматизированной доильной установки

Показали главе государства и "живой пол" белорусского производства, и систему, которая крайне нужно белорусскому животноводству - автоматизированную доильную установку собственного производства. Речь об этом идет уже давно. Огромная система, как у нас, не может зависеть ни от импортных комплектующих, ни от любой сложной системы обслуживания. Такие роботы есть в мире, но должен появиться свой, белорусский.

В качестве одного из примеров перспективных и важных разработок ОАО "H Холдинг" Президент назвал автоматизированную доильную установку на основе роботизированного манипулятора с элементами искусственного интеллекта, макет которой ему представили.

Продукт пока не готов к массовому производству, но процесс идет. Этой разработкой на предприятии занялись инициативно. И Президент признался, что для него было удивительно, когда он узнал об этой разработке, что "Горизонт" будет доить коров.

"Сделаете - не пожалеем ничего для вас. Потому что для нас это важно, - сказал Александр Лукашенко. - Это наше будущее, если мы хотим продолжать обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Если, мужики, вы это сделаете, вы сделаете великое дело. Нам нужен результат".

"Молочные продукты все любят - начиная от сырков и заканчивая мороженым. А все это молоко. Продовольственная безопасность", - добавил глава государства.

Президент пообщался с коллективом холдинга "Горизонт"

Президент пообщался с коллективом холдинга. В первом ряду - дети сотрудников, в предновогодний день возможность увидеть главу государства не упустил никто.

Александр Лукашенко объяснил, почему он решил в предновогодний день посетить именно "Горизонт". "Мне предложили варианты. Я сказал: "Я поеду в будущее". Вы - будущее страны. Такие предприятия, как вы, - будущее страны, - отметил Александр Лукашенко. - Конечно, мы вас будем грузить. И будем других грузить, чтобы они приезжали сюда и видели, куда будет развиваться страна, в каком направлении. То, о чем вы сегодня мне рассказываете, я даже осмыслить не могу. Это настолько уникальное и новое".

Глава государства также обратил внимание, что "Горизонт" и все предприятия, входящие в холдинг, имеют хороший экономический результат. "Под это мы вам будем всячески помогать. Потому что если рубль вложил, вы вернете десять рублей. И себе, и государству будет польза", - отметил он.

Несмотря на то, что "чем роботизированнее линия", тем меньше нужно людей, которые будут на ней стоять, страна по-прежнему нуждается в инженерных и высококвалифицированных кадрах. Об этом тоже сказал Президент.

"Это такой символический визит, приезд к вам, чтобы показать, что вы в авангарде нашего промышленного производства. И на таких, как вы, мы будем делать ставку", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко сделал акцент на развитии высоких технологий и искусственного интеллекта, чему в Беларуси способствует в том числе отечественная IT-школа. "Может, нам и хотелось бы (в том числе и вашему генеральному директору) затормозить время, чтобы человек занимал центральное место в этом производстве. Но жизнь не остановишь. Если мы затормозим, остановимся с этим искусственным интеллектом, страны уйдут далеко вперед, а мы будем плестись в хвосте. А так мы в авангарде", - констатировал он.

"Мир развивается, и вы не потерялись. Вы идете в тренде, как сейчас молодежь говорит. Это нельзя потерять, это будущее. Но желательно, чтобы все это вы делали сами", - добавил белорусский лидер.

"Вы, можно сказать, в авангарде. Это нельзя потерять. Это будущее. Еще раз с Новым годом. Желаю вам успехов, веселья, радости. В общем, будьте счастливы", - пожелал Александр Лукашенко.

Во время такого общения главе государства можно задать любой вопрос. Он сам не раз об этом говорил, и сегодня было бы так же, если бы не наступающий Новый год. Поэтому сам коллектив предложил сразу перейти к поздравлениям и подаркам.

Президент обратил внимание, что на фоне сложной обстановки в мире и в соседних с Беларусью странах люди начали больше ценить мир и понимать, насколько прозорливы были более старшие поколения, которые считали мирное небо над головой самым важным приоритетом. "Сегодня и мы уже говорим о том, чтобы было мирное небо над головой. Это главное", - заметил Александр Лукашенко.

Президент положительно отозвался о существующей на "Горизонте" традиции периодически приводить в цеха детей и знакомить их с производством. Ведь именно за такими флагманскими предприятиями будущее страны, сюда будут стремиться на работу представители подрастающего поколения.

Главе государства на "Горизонте" вручили символичные и оригинальные подарки: планшет собственного производства и поделку воспитанников детского центра.

