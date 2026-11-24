В 1996-м страна стояла на краю пропасти. Но референдум стал отправной точкой на суверенном пути развития. С тех пор прошло 30 лет. Прямой силовой диктат с белорусами не сработал, но давление на страны Содружества не утихло.

В информационном поле продолжается война. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с членами совета директоров Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Участники разговора - медиаменеджеры из стран СНГ, где представлены филиалы телерадиокомпании.

Аудитория - 180 млн человек. Канал "МИР" должен развиваться и дальше, на это ориентировал 24 ноября глава государства, чтобы продолжать занимать уникальную нишу "межгосударственного интегратора", который объективно помогает в условиях информационной борьбы.

Телеканал "МИР" в Беларуси знают хорошо, смотрят новости, фильмы, авторские проекты "Мировое утро", "Белорусский стандарт", "Все как у людей". 34 года подряд они в эфире, и белорусское представительно "Мира" планирует пробыть еще не меньше.

Новые формы для МТРК "Мир"

Ольга Шпилевская, директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир":

"Я думаю, что канал будет существовать очень долго, потому что мы ищем новые формы и подачи информации. Мы хотим стать еще более интересными для нашей молодой аудитории, потому что нам важно сохранить общее информационное пространство. Если мы говорим про интеграционные союзы, СНГ - единственный интеграционный союз, который имеет свое средство массовой информации, свое единое информационное пространство. Как показывает практика, это немаловажно, потому что информация владеет умами людей, это то, что формирует общественное мнение, и то, что мы закладываем в наше будущее поколение".

"Мир" вещает в четырех часовых поясах

Телерадиокомпания "Мир" вещает на русском языке в четырех часовых поясах. Страны-учредители: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан - остаются на кнопке. "Мир 24" еще шире - охватывает 25 государств, в том числе Болгарию, Германию, Израиль, смотрят "Мир" и в Америке.

С учетом такой разной аудитории совет директоров встречается довольно часто. Его возглавляет пресс-секретарь Президента России, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 24 ноября в Минске во Дворце Независимости медиаменеджеров принял глава государства. "Мир" в Беларуси будут поддерживать совершенно точно всегда.

Александр Лукашенко заверил, что все участники встречи могут считать и Беларусь, и ее столицу Минск своими родными. "Вы приехали к себе домой", - сказал он.

Президент обратил внимание, что аудитория у МТРК "Мир" приличная - более 180 млн человек, чем может похвастаться не каждая телерадиокомпания. "Возможно, есть и покрупнее компании. Но уровень людей, которые смотрят и анализируют ваши передачи, весьма высок", - уверен белорусский лидер.

Он рассказал, что он сам ежедневно смотрит телеканал "МИР": "Скажу откровенно, не бывает того дня, чтобы я несколько раз не нажал кнопку и не включил как минимум новости".

"Сегодня в мире очень неспокойно, сегодня в мире мы воюем. Но пока воюем на информационном поле, в средствах массовой информации. Я часто говорю: слава богу, что это пока в средствах массовой информации и не выливается в какие-то конфликты, как в Украине сегодня происходят события", - сказал Президент.

"Поэтому пока воюем в СМИ. Может быть, хорошо закончится эта война - как-то она уйдет на спад. Если мы только повоюем в СМИ, то это еще более-менее терпимо. Но вам достается - журналистам достается", - заявил белорусский лидер.

Общая аудитория "Мира" - 180 млн человек. Они оказывают существенное влияние на евразийском пространстве.

Лукашенко: "МИР" смотрят все главы государств СНГ

"Последние исследования, которые мы проводили, свидетельствуют о том, что у нас телевизор люди смотрят очень серьезно. Вижу, что в Беларуси у нас телевидение люди солидно воспринимают, не отказываясь от интернета", - сказал глава государства.

Он отметил, что в Беларуси незамедлительно реагируют на появление той или иной деструктивной информации в интернете: "Мы, не задумываясь, принимаем соответствующие меры, что бы там ни верещали со всех сторон. Потому что стабильность для государства - важнейший фактор. Мы это пережили в 2020 году. И не хотим, чтобы это повторилось. И тогда под ударом прежде всего оказались наши журналисты".

Более того, Президент поделился информацией, что в СНГ все главы государств также смотрят телеканал "МИР". Об этом он знает из общения с зарубежными коллегами во время международных встреч.

МТРК "Мир", подчеркнул Александр Лукашенко, играет существенную роль на пространстве Содружества, и решение о его создании было верным. "Он задумывался тогда, когда распался Советский Союз. Это правильно было сделано - чтобы сохранить это единое информационное пространство. Он как тогда, так и сейчас, развиваясь, выступает таким объединяющим инструментом и площадкой для диалога в информационном пространстве", - заявил Президент.

"Я рад, что такой канал существует, и белорусы будут делать все, чтобы он развивался. Для нас это важное "оружие" для защиты нашего общего (информационного. - Прим. ред.) пространства", - подчеркнул глава государства.

34 года - определенный рубеж. Все понимают, что телевидение не может оставаться таким же, даже как несколько лет назад. Если относится именно к "кнопке", как к сегменту с потенциалом развития, подкрепляя все аудиторией в интернете, низких рейтингов не будет.

Наполнять правильным контентом

"Александр Григорьевич, огромное спасибо за эту встречу. Мы действительно всегда рады приезжать на прекрасную белорусскую землю, и в Минске действительно чувствуем себя как дома. Это касается абсолютно всех. 35 лет СНГ, 34 года "Миру", и "Мир" действительно - очень важный ресурс, который объединяет информационное поле на постсоветском пространстве. Это очень сложная задача, и за все это долгое время "Миру" удалось показать образец ответственной журналистики. Если бы "Мир" не смог показать этот образец, то он бы просто развалился. Потому что каждая страна-акционер требует совершенно правильно, чтобы ее интересы должным образом отражались в работе такой огромной телерадиокомпании. Работают и интернет-сегменты, и социальные сети. Их удается наполнять правильным контентом, не тем токсичным, где очень мало правды, но очень много злости, а правильным, где рассказывается о наших странах, постсоветском пространстве, о том, как страны уверенно идут по пути укрепления своего суверенитета и независимости", - отметил Дмитрий Песков.

Часть разговора с руководителями была за закрытыми дверями. Информационный фронт всегда был не менее горячим, чем любой другой. Поэтому итогами поделился уже председатель ЗАО "Межгосударственная телекомпания "Мир" Радик Батыршин.

"Если говорить о перспективах развития, мы понимаем, что в условиях, когда телесмотрение молодых зрителей уходит в социальные сети и интернет, необходимо производство в иных форматах: рилс, вертикальные видео, подкасты - это все то, что свойственно зумерам с клиповым мышлением. Лучше будет, если продукт будем делать мы, профессиональные журналисты, люди, которым занимаются этим всю жизнь, чем они будут смотреть контент в этих форматах, который нельзя отнести к познавательным или конструктивным", - отметил он.

Иначе говоря, будущее МТРК "Мир" - это не борьба за рейтинг против национальных каналов, а тонкая работа по сохранению статуса единственной общей площадки для диалога на постсоветском пространстве, это уникальная ниша "межгосударственного интегратора", который объективно должен помочь, в условиях информационный борьбе, сохранять "Миру" мир.