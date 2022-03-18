"Мир ломается на колено, а мы тут рассуждаем". Лукашенко готов дать руководителям в АПК любые полномочия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что сейчас складывается прекрасный момент для развития сельского хозяйства и экспорта продовольствия. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития агропромышленных объединений Витебской области, сообщает БелТА.

Указ, касающийся вопросов создания и функционирования таких объединений, был принят уже два года назад - в феврале 2020 года. Как доложили чиновники, определенные результаты есть: удалось снизить долговую нагрузку, решаются вопросы материально-технического оснащения, развернуто масштабное строительство новых объектов на фермах (правда, многие из них пока еще в стадии завершения, либо не загружены скотом), принимается ряд шагов для решения кадровых проблем. Тем не менее проблемные вопросы во многом остаются. Прежде всего, пока нет должной финансовой отдачи, мощности ряда предприятий недозагружены. В этой ситуации чиновники заверяют, что для видимого эффекта нужно еще немного времени - достроить начатое и загрузить уже построенные объекты, а также решить рядфинансовых и кадровых вопросов.

"Не дай бог в этом году не будет подвижек. Вы хотите каких-то дополнительных прав, полномочий- берите любые. Как тот Ельцин (первый президент РФ Борис Ельцин. - Прим. БелТА) говорил: сколько проглотите, потянете, столько и берите", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что без деревнив Витебской области ничего не будет. "Но и деревне тоже надо начинать шевелиться!" - заметил глава государства.

"Сейчас мир ломается на колено, идет передел мира, а мы тут рассуждаем, - заявил Александр Лукашенко. - Самое главное - дайте руководителям право принимать решения. В том числе и кадровые. Сейчас момент такой. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта. Нам открывается прекрасная возможность. И деньги хорошие. Нас российский рубль что, не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить, сырье, ресурсы. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет".

Президент уверен, что белорусское продовольствие будет востребовано и в Украине: "Война закончится в Украине. Там же все разбито. Они посеют ли еще в этом году. Тоже надо людей кормить - 40 миллионов. Мы и так на $7 млрд там торговали (объем двусторонней торговли. - Прим. БелТА). Продавай, пожалуйста".

"А мы в Витебске что-то ждем: приедет сейчас Президент, привезет "новогодние подарки" в мешке. Николай Николаевич (в совещании принимал участие экс-губернатор Витебской области Николай Шерстнев, который ранее инициировал создание агропромышленных объединений. - Прим. БелТА), закончился Новый год", - подчеркнул белорусский лидер.