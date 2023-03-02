"Мирные переговоры помогут положить конец кризису" - СМИ Китая о визите Лукашенко

В одной из публикаций отмечается: "Приветствуя нерушимую китайско-белорусскую дружбу, Си Цзиньпин подчеркнул, обе стороны должны еще больше укреплять политическое взаимное доверие и оставаться хорошими друзьями и партнерами". Еще один из заголовков - "Мирные переговоры помогут положить конец кризису".