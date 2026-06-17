Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" стало событием, выходящим далеко за рамки обычного диалога с арабским медиа. Полуторачасовой разговор показал не только открытость белорусского лидера, но и его глубокое понимание глобальных процессов.

Тот факт, что мнение главы государства, представляющего страну, которая не является ключевым игроком на Ближнем Востоке, вызывает столь пристальный интерес у влиятельного арабоязычного мира, говорит о многом: голос Беларуси слышен и весом на самых разных континентах.

Белорусский метод: дипломатия вместо войны

К мнению белорусского лидера внимательно прислушиваются далеко за пределами европейского региона. В условиях масштабной трансформации миропорядка Минск уверенно заявляет о себе как о взвешенном, мудром и дальновидном игроке, способном предложить конструктивные пути выхода из глобальных кризисов.

Неудивительно, что слова Президента о том, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут быть прекращены уже в 2026 году, широко разошлись в медиа-пространстве. Минск последовательно стоит на позиции, что все проблемы должны решаться исключительно за столом переговоров.

В интервью детально затронута одна из самых чувствительных тем современности - вопрос ядерных вооружений. Александр Лукашенко, будучи лидером страны, которая размещает у себя тактическое ядерное оружие, продемонстрировал удивительную взвешенность и неприятие двойных стандартов в этой сфере.

Он заявил, что является убежденным сторонником всеобщего ядерного разоружения, однако при этом не может не видеть очевидного: пока ведущие державы продолжают наращивать свои арсеналы и модернизировать системы доставки, одностороннее разоружение отдельной страны или региона выглядит наивным и даже опасным. Это суровая реальность, где безопасность должна быть равной и неделимой для всех. При этом Президент избегает эскалационной риторики, напротив, призывает их к диалогу, а не к противостоянию.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Лукашенко один из опытнейших Президентов на нашем континенте. А самая четкая, самая точная позиция, которую Беларусь, собственно, демонстрирует уже не одно десятилетие, - это спокойная, дружественная суверенность. Мы не лезем в ваши дела, но мы готовы с вами взаимодействовать, даже иногда себе в ущерб. Но и мы не позволим, опираясь на свое колонизаторское прошлое, какой-либо другой стране объявить себя нашими командирами. Это, собственно, позиция, которую занимают Беларусь и Россия".

Политический реализм: Беларусь руководствуется принципами справедливости

Отдельного внимания заслуживает внешнеполитическая философия Беларуси, которую Президент последовательно отстаивает в отношении стран так называемой дальней дуги и Африки. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск давно и планомерно выстраивает отношения с этим макрорегионом, и в свете глобальных изменений нет необходимости пересматривать выбранный курс - он оказался верным и уже приносит результаты.

Отношения с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией, странами Северной Африки, а также с Зимбабве, Ганой, Танзанией и Кенией - это не случайный набор контактов, а выверенная стратегия, которая, как признал глава государства, была интуитивно найдена еще до того, как Глобальный Юг стал центром притяжения мировой политики.

Залогом успеха Беларуси на этом направлении, по глубокому убеждению Президента, является принципиально иная, чем у западных держав, философия взаимодействия. "Мы туда не идем как колонизаторы" - в основе белорусского подхода лежит уважение к суверенитету и интересам африканских государств. Это не просто декларация, а практическая модель, где Беларусь не только поставляет свою технику, но и передает технологии и, что самое важное, обучает местное население.

Эта дальновидная и человечная стратегия, по убеждению белорусского лидера, не только обеспечивает теплый прием и доверие со стороны африканских партнеров, но и стала одним из ключевых факторов, позволивших Беларуси относительно успешно преодолеть беспрецедентное санкционное давление Запада.

Можно с уверенностью сказать, Александр Лукашенко демонстрирует взвешенный, реалистичный подход, свободный от излишнего оптимизма, но и лишенный пессимизма - тот самый 50/50, который позволяет трезво оценивать риски и добиваться реального результата.