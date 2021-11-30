Что больше всего поразило Дмитрия Киселева в интервью с Александром Лукашенко

Кризис с беженцами, реакция на маневры НАТО, интеграция. Президент Беларуси дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня".



Александр Лукашенко ответил на вопросы известного российского журналиста и телеведущего, главы информагентства Дмитрия Киселева. Беседа, которая длилась 2 с половиной часа, затронула самые важные темы международной, союзной и внутрибелорусской повестки. Александр Лукашенко, не изменяя себе, говорил откровенно, честно и порой эмоционально. Как признался сам Киселев после, это интервью для него стало не столько возможностью заполучить эксклюзив, сколько своеобразным "человеческим открытием". Поразила готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы.







Рассказывает

Ольга Анищенко:

Дмитрий Киселев хорошо известен не только российской, но и белоруской публике прежде всего как автор и ведущий итоговой программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Уже 9 лет он еще и глава международного информагентства "Россия сегодня". Одного из лидеров по цитируемости среди российских СМИ.Радиовещание, новостные ленты, информационные порталы - аудитория, которая знает 30 языков мира.

Но сегодня то, что принципиально для российских коллег и интересно белорусскому зрителю, важно для всех. Эта беседа затронет не только союзную и внутрибелорусскую, но и международную повестку. Ведь миграционный кризис, к примеру, не наша проблема. Но сегодня очевидно -наша забота. Уже четвертую неделю несколько тысяч беженцев находятся на белорусско-польском кордоне в ожидании открытия гуманитарного коридора. Но Евросоюз ставит не просто жесткий заслон, но и организует жестокий прием. Беларусь берет на себя временную опеку над людьми, но, как ни парадоксально, при этом не может избежать обвинений в свой адрес. Дескать, Лукашенко использует мигрантов как инструмент воздействия на Запад. Президент ответит на эти упреки.

Официальный Минск готов помогать, давать кров и пищу, содействовать решению проблемы, идти на контакт. Но готовы ли те, кто по ту сторону границы? Молчаниев ответ. Александр Лукашенко снова акцентирует: Беларусь привержена диалогу. Мы готовы говорить и верим в силу слова.





Александр Лукашенко о беженцах: Будем просить этих людей вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

Сегодня развернуты гибридные атаки и в отношении Беларуси, и в направлении России. Градус напряженности лишь нарастает. На западных границах Союзного государства НАТО демонстрирует невиданную активность. Соседи подтягивают технику и военных к рубежам. Президент снова дает понять - ответ будет адекватным действиям оппонентов. Беларусь вынуждена иметь четкий план и ресурс для реагирования на попытки возможных конфликтов.

А накануне регион получает новый четкий и понятный сигнал, озвученный генсеком альянса - НАТО рассматривает возможность разместить ядерное оружие в Восточной Европе. И вряд ли кто-то будет спорить, какова площадка!? И что это, как не попытка обострить? Но это, скорее, вопрос риторический. А вот то, каким будет наш союзный ответ - вопрос Президенту! Ну и какой российский журналист без крымской темы. Затронули сегодня. В начале ноября на Высшем Госсовете Союзного государства, проходящем в видеоформате, наш Президент даже посетует, мол, Путин выходит на связь из Севастополя, а белорусского лидера не пригласил... Сегодня выяснилось: такие договоренности президентов уже есть!





Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума

Эта беседа продлится больше двух часов. И в итоге Дмитрий Киселев даже скажет: "Это был захватывающе интересный разговор!" И отметит искренность белорусского лидера. Ему импонирует и то, что сам был волен выбирать, о чем спрашивать, и то, что нет запретных тем, и то, что время разговора никто не ограничил! С Александром Лукашенко Киселев вот так общается впервой. Но, как оказалось, Президент не против дальнейших планов.

А напоследок Дмитрий Киселев заверит: в российском медиаполе эту беседу зритель увидит в масштабах под стать медиахолдингу. В теле- и радиоэфире, новостных лентах, соцсетях (а здесь они вообще чемпионы!) Словом,задействуют все свои ресурсы. Да так, что мало точно не покажется!