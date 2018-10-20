О белорусском образовании, любви к своей стране, проблемах студенчества и личном. Много вопросов накануне в Гродно студенты задали Президенту. В дискуссии, которая прошла в Купаловском университете, участвовали студенты еще двух вузов - аграрного и медицинского. Максимум открытости - именно на такой формат общения нацелил ребят Глава государства. Кто, как не молодежь, расскажет, чем живет регион, да и само поколение Z. В итоге разговор со студентами получился очень обстоятельным и искренним. Подробности у Ольги Макей.

В президентском графике - встречи с молодежью по несколько раз в год. Что волнует юных белорусов, чем интересуются, каким видят будущее своей страны. Такие дискуссии (а формат - это всегда живое общение) часто дают повод для поручений Главы государства, да и в целом порой становятся основой принятия важных решений.

Так было и в Гродно. Начиная разговор, Глава государства скажет: "Одна из целей – обсудить проблемные вопросы и найти решения". На строительство общежития, о котором очень просили студенты, средства выделят уже в будущем году. Президент поддержал идею сетевых университетов. Продумают и упрощение поступления в вузы ученикам агроклассов (такая система уже действует у тех, кто выбрал педагогический профиль). А вот льготы на проезд в транспорте, о них намекнул один из студентов, если введут, то адресно.

Главное, на что нацеливает белорусский лидер, усердно учиться, ведь будущее страны зависит от образованных управленцев, а еще Александр Лукашенко откровенно скажет: "Быть успешным - это адский труд".

Вопросов к Президенту, конечно, много. Ректор Купаловского аккумулировала самые популярные. На один из таких Александр Лукашенко отвечал дольше - всего 21 минуту. На первый взгляд, вопрос простой, но вместе с тем глубокий и даже философский.

Звучали и личные вопросы, хотя Александр Лукашенко скажет: "В его работе личного не бывает. Жизнь Президента вплетена в жизнь государственную. Важные вопросы приходится продумывать каждую минуту, даже во время занятий спортом, которые обязательно по два часа в день".

На память об этой душевной встрече студенты подарили Главе государства альбом с гравюрами исторических личностей, связанных с Гродно. Всем участникам об этом душевном разговоре будет напоминать фотография с Президентом и, конечно, впечатления, которые останутся на всю жизнь.

В Гродно Александр Лукашенко посетил еще несколько объектов. Среди них - агротуристический комплекс "Коробчицы". Президент напомнил о хозяйском подходе к земле, а село нужно развивать с изюминкой - искать привлекательные фишки, в том числе и в агротуризме.