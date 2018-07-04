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Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента Беларуси
Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны и продолжают поступать от друзей и партнеров.
Поздравление Александру Лукашенко направил и лидер Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков отметил, что за годы независимости Беларусь достигла значительных результатов во всех сферах государственного строительства.
"Глубоко убежден, что наше конструктивное взаимодействие будет и далее способствовать расширению всего спектра кыргызско-белорусского сотрудничества как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - говорится в телеграмме.
Искренние поздравления Главе государства адресовал Президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он пожелал стране процветания и счастья всему белорусскому народу.
"Вьетнам всегда следит за достижениями белорусского народа. Продолжение экономического роста и развертывание многосторонней внешней политики внесли вклад в повышение позиции Беларуси в мире, развитие и строительство страны".
Сердечные поздравления Александру Лукашенко и всем жителям Беларуси направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Став символом преемственности поколений и сохранения национальной исторической памяти, данное торжество объединяет миллионы граждан Беларуси, вносящих свой вклад в созидание мирной и благополучной жизни Отечества".
Папа Римский Франциск пожелал руководству Беларуси и всему народу страны божественных благословений.
В своей телеграмме удовлетворение достигнутым уровнем отношений с нашей страной, которые развиваются на основе взаимного уважения и общих интересов, выразил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
А Президент Армении Армен Саркисян отметил, что основанное на узах дружбы и сотрудничества взаимодействие позволит обеспечить развитие двустороннего сотрудничества между странами на более высоком уровне.
От имени правительства США поздравления по случаю Дня Независимости белорусскому народу передал и Госсекретарь Майкл Помпео. Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и независимости Беларуси.
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