ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли в адрес Президента Беларуси

Белорусов поздравил глава Азербайджана. Ильхам Алиев направил письмо белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы, - говорится в поздравлении.

С Днем Независимости Александра Лукашенко поздравил и президент Молдовы Игорь Додон. И пожелал дружественному белорусскому народу больших успехов, новых побед, благополучия и процветания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все