Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли в адрес Президента Беларуси

Белорусов поздравил глава Азербайджана. Ильхам Алиев направил письмо белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы, - говорится в поздравлении.