Модель для всей страны - почему Лукашенко превращает Шкловский район в эталон развития АПК

Краткий пересказ от ИИ

Грамотная кадровая политика, распределение трудовых ресурсов и очень амбициозные планы Беларуси по экспорту продовольствия. 7 ноября, как и обещал, Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с повторным визитом в ОАО "Говяды - агро" в Шкловском районе.

Сентябрьская командировка Александра Лукашенко запомнилась жесткой критикой за низкую культуру земледелия и отсутствие дисциплины. Порядок, конечно, навели. Президент помогает, как может (и речь не только про Могилевщину).

А то некоторые уже стали смещать экономико-географические акценты в привязке к биографии белорусского лидера. Господдержка не безгранична. Люди должны это понимать - опираться нужно на свои силы и давать максимальный результат.

Визит Лукашенко на ОАО "Говяды-агро"

7 Ноября в Беларуси принято дарить подарки стране - в виде социально значимых объектов. Мы сохранили лучшее с тех времен: уважение к труду и заслугам прошлых поколений. Хотя случаются и антипримеры. Как это было с ситуацией на "Говяды-агро". Сентябрьская командировка Президента туда незабываема.

Пару месяцев глава государства дал на устранение проблем, начиная с порядка на территории. И пообещал приехать повторно 7 ноября. Ну чем не подарок в символичный день?!

Глава МТК Елена Мариуцэ стала известна на всю страну. Даже с нулевым балансом на счету ей удавалось держать команду. Да, жили за счет областного бюджета, потому в приоритете была заработная плата коллективу и сохранность поголовья. Президента, как руководитель, впечатлила и моментально получила новую должность. Теперь замдиректора по животноводству. Отвечает сразу за все МТК в "Говяды - агро".

Рентабельность молочной отрасли в Беларуси - 80 %

"Говяды-агро" специализируются на мясном и молочном животноводстве. Падежа здесь нет вообще. Красноречивый пример, что даже не в суперусловиях можно сохранить и приумножить поголовье, если есть стратегия и жесткая технологическая дисциплина.

Беларусь снимает сливки с молочного производства - отрасль дает рентабельность в 80 %. У мясной таких показателей нет. Но это не значит, что приоритеты расставлены.

"Меня интересует, выгодно ли заниматься в целом мясом. Меня волнуют цены: быка завез на мясокомбинат - деньги получил", - сказал глава государства.

Президенту доложили, что мясное направление, безусловно, выгодно, если все организовать по технологии и ежедневно получать высокие привесы. Есть спрос на эту продукцию и за рубежом.

"Выгодно, не выгодно - мясом мы будем заниматься, потому что люди хотят не только молока, но и мясных продуктов", - подчеркнул глава государства.

Закупочные цены на мясо в Беларуси растут, но этот процесс находится под контролем, чтобы не допустить скачкообразного роста.

Президент: Повышение цен на мясо недопустимо

"Это недопустимо и невозможно, это не наша политика - в один момент поднять цены на говядину. Этого не будет", - сказал глава государства.

"Сначала надо выжать технологию, которая отразится на привесах. Поэтому давайте будем снижать себестоимость и больше получать прибыли. Тогда в процентах будет нормальная рентабельность. Мы не можем все время поднимать цены. Это все контролируемо. Да, где-то будет прирост. Но надо обеспечить рост зарплаты, чтобы люди не обижались", - заявил Александр Лукашенко.

К слову, в части обеспечения заработной платы ситуация в стране вполне благоприятная, в отличие от многих других государств мира. Реальная зарплата в Беларуси за прошлый год выросла на 9 %, в этом году - на 7 %. "Ни одна страна этого не имеет. Бунты в Европе - из-за этого", - добавил Президент Беларуси.

Те, кто очень внимательно следят за графиком Президента, видят: командировки (в последнее время) если не Витебская, то Могилевская область. Шклов как пример регионального развития - на слуху постоянно.

Агросервис как пример для страны и новый завод в Шклове

Накануне глава государства посмотрел там отреставрированный райагросервис и бывшую мебельную фабрику. Да, она выглядит, мягко говоря, совсем непрезентабельно, но через год здесь будет современный завод по производству легких металлоконструкций.

Реакция Президента на разговоры о чрезмерной поддержке Могилевщины

Президент видит реакцию и все эти надуманные переживания по поводу смещения поддержки в сторону Могилевщины. Если кто-то забыл, сколько сделано в других регионах, надо напомнить и даже посчитать: возрождение Полесья, Чернобыль, юго-восток.

Глава государства подчеркнул, что причина не в том, что этот район - его малая родина. Но он тут все детально знает, а потому может лично оценить и проконтролировать те или иные преобразования.

Более того, Шкловский район далеко не первый, развитию которого Александр Лукашенко уделил внимание на президентском посту.

"Если глубоко копнуть, я не с малой родины начинал. Я начинал с Полесья. И в Островецком районе, когда строили атомную станцию, мы туда миллиарды долларов ввалили. Юго-восток Могилевской области, Гомельская область", - отметил он.

Лукашенко рассказал, почему сейчас уделяет пристальное внимание развитию Шкловского района "Я хочу вам показать, в каком направлении двигаться", - сказал Президент

"Заставляйте людей шевелиться. Чтобы они временщиками не были. Вы будете работать - молодежь, и я хочу вам показать, в каком направлении двигаться", - сказал Президент.

В равной степени это требование главы государства относится и к сельхозпредприятию "Говяды-агро", куда приехал Президент.

"Главное - это результат. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не 10 млрд долларов экспорт, а нужно 20 млрд долларов", - заявил белорусский лидер.

"Должны вскочить на новую ступень" - Лукашенко призвал удвоить экспорт продовольствия Глава государства отметил, что потребность в продовольствии на мировой арене постоянно увеличивается

Он подчеркнул, что в мире спрос на продовольствие только растет. "Для нас - возможность. Вот и вся философия, почему я уделяю столько внимания сельскому хозяйству", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что агропромышленный комплекс - это огромная, очень масштабная сфера, в которой нужно проводить своевременные преобразования, учитывать тенденции развития техники, технологий, а также растущие запросы населения. Поэтому, например, в стране идут по пути развития агрогородков, где есть достойная инфраструктура, созданы нормальные условия для жизни. В то же время на данный момент социальная сфера обгоняет по темпам прироста производственную, обратил внимание Президент.

"Поэтому надо, чтобы специалисты требовали со своих подчиненных эффективную работу. Технология заставляет работать. Если нормальная технология (соблюдается на производстве. - прим. ред.), тогда будет и рентабельность. Вот вся философия в сельском хозяйстве", - сказал глава государства.

Технологическая и кадровая дисциплина

Расходы, долговые обязательства. Помощник Президента в Могилевской области Надежда Котковец лично считала экономику в "Говяды-агро". Вопрос: какие кадры будут работать в соответствии с экономической стратегией?! Президента по-прежнему интересует структура предприятия. Сама территория, расстояния между опорными точками приличные, а люди на должности по-прежнему подбираются.

Александр Лукашенко не исключил, что в будущем нужно будет пересмотреть структуру разделения на производственные участки и управление ими. Ведь площади огромные, и одному человеку справиться со всем объемом задач на участке, обеспечить должный контроль за работой людей затруднительно.

Хочется верить в хеппиэнд на этом предприятии. Вроде определили стратегию, навели порядки, но сколько еще таких условных "Говяды- агро" "в оригинале" по стране? А вот так к каждому в так называемый "медвежий угол" Президент не заедет.

"Чтобы была железная дисциплина. Это мое жесточайшее требование, - подчеркнул Президент.

Наводить порядок в "Говяды-агро" помогал Могилев

Почти два месяца работ, и как будто не было жуткой картины. Порядок на мехдворе и на видном месте подарок от Президента - кормораздатчик. Помогал "центр" - лоск наводили силами Могилева.

"Вот пример того, как город сегодня должен помогать селу", - отметил глава государства. Он поручил обязательно поблагодарить от его имени коллективы и руководство предприятий за оказанную помощь.

"Я что обещал тебе - сделал", - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Елене Мариуцэ. Она в свою очередь искренне, от всего сердца поблагодарила Президента, рассказала, что для нее теперь 18 сентября двойной праздник - день рождения дочери и первый приезд главы государства на МТК "Говяды".

"За что мне спасибо? Это моя работа, - ответил глава государства. - Иногда сам с себя начинаю смеяться, думаю, ни один Президент в мире… Трамп же этим не занимается".

Теперь, когда все, что поручал и обещал Президент, выполнено, на этом МТК и в хозяйстве в целом надо поддерживать нынешний уровень и работать на более высокий результат. "Не запускайте. Увидели, что надо в этом году сделать, - умрите, но сделайте", - ориентировал Александр Лукашенко. Он также напомнил о главном подходе к поддержке сельского хозяйства в целом: помогать только тем, кто дает отдачу.

В числе первоочередных задач от Президента для этого хозяйства и других сельхозорганизаций Могилевской области - максимальное вовлечение земель в сельхозоборот. "Начиная с Мстиславля - Горки, Шклов, Белыничи, Круглое… Это всегда были хорошие земли, и здесь, на Могилевщине, надо взять все от этих земель", - сказал глава государства.

Разговор у Президента с руководством области и сельхозпредприятий был максимально откровенным - чтобы работали без иллюзий и, предпринимая какие-то действия, оценивали: потянут ли? Президент готов простить ошибки, но во главе - результат.

Президент пообщался с местными жителями

Общаясь с местными жителями, Александр Лукашенко скажет все, что думает о претензиях на поддержку. Бесплатная медицина, 3-летний декрет, арендное и жилье многодетным, военным, нуждающимся категориям и так далее. Помочь нужно всем, но бюджет не резиновый.

"Здесь хорошие земли. Но отдачи недостаточно было. Поэтому еще раз сделали крупный шаг. Подключили могилевчан. Они приехали, помогли навести порядок, сделать что-то. Я им очень благодарен - пять предприятий работали. Сделали доброе дело. Мы в долгу перед ними не останемся", - сказал глава государства.

Теперь дело за самими сельчанами. Необходима отдача от вложенных средств: "Лучше работать, чем воевать. Поэтому упирайтесь, начинайте работать. Вашему руководителю - карт-бланш на все. Надо двигаться вперед. Это ваша работа, зарплата".

"Как говорили у нас в деревне, "дурнiца скончылася". Мы не потерпим больше расхлябанности, потому что это выливается в большие деньги, в убытки. А потом вы приходите: "Дайте деньги!" А где их взять? Это мы у кого-то берем, а вам отдаем", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент высказался образно: "Мы даем вам удочку. Идите ловите рыбу".

Но выделенные в виде помощи деньги - на возвратной основе, обратил внимание Александр Лукашенко. Долги в будущем нужно возвращать за счет эффективной работы предприятий.

Глава государства напомнил, что в прежние годы обещал выйти на уровень в 500 долларов средней зарплаты по стране. Сегодня она уже составляет в эквиваленте около 1 тыс. долларов. "Все, ко мне с зарплатой не ходите. Мы создаем условия", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко - сельчанам в Шкловском районе: Упирайтесь и начинайте работать Президент напомнил, что необходима отдача от вложенных средств

"Мы сделали все для того, чтобы вы упирались и работали", - заявил Президент.

Он напомнил, что Беларусь не такая уж и маленькая страна, как некоторые считают: "Она огромная. И везде ждут поддержки Президента. Поэтому вы должны понимать, что страна большая".

Александр Лукашенко также обратил внимание сельчан, что в порядке нужно содержать не только производства, но начинать со своих домов и приусадебных участков. Он ориентирует местных руководителей подталкивать людей к этому, помогать, в чем необходимо.

Александр Лукашенко также призвал людей не стремиться уехать куда-то в большой город, а своими руками вместе создавать хорошие условия для жизни на селе. Это важно и с точки зрения равномерного распределения трудовых ресурсов по стране.

Лукашенко о 7 ноября: Я не сторонник революций

В Беларуси не загубили ни одно градообразующее предприятие, соответственно, сохранили рабочие места. Развиваем регионы, чтобы грамотно распределять рабочую силу. Наша страна одна из немногих на постсоветском пространстве сохранила традицию празднования 7 Ноября. К этой дате Беларусь по-прежнему строит, открывает важнейшие объекты.

"Я не сторонник революций, и как историк я не хочу, чтобы это повторилось у нас", - сказал глава государства.

Тем не менее Александр Лукашенко сохранил этот праздник хотя бы потому, что еще живы многие представители старшего поколения, для которых это была и есть очень значимая дата.

"Но революций нам уже не надо. После революций погибли миллионы людей", - отметил глава государства. Он обратил внимание, что если в Великую Отечественную воевали против захватчиков - фашистов, то в гражданскую войну после революции убивали друг друга. "Нам это не надо", - сказал Президент.

Александр Лукашенко вместе с тем отметил и позитивные стороны. Так, в результате революции белорусские земли получили шанс на независимость: "Последствия Великого Октября были для Беларуси неплохими. Там начала зарождаться наша страна, наш суверенитет, наша независимость".

"И не все плохо было после Октября. Войну прекратили тогда. Коллективизация, индустриализация и прочее - подняли сельское хозяйство, промышленность. Немало сделали. Тысячи и тысячи заводов построили. Но были и плохие страницы, - констатировал белорусский лидер. - Уроки я для себя извлек как Президент. Вы их помните. Поэтому мы не допустим всего плохого, чтобы это негативно повлияло на наших людей".

Александр Лукашенко напомнил, что в 2020 году в Беларуси была предпринята попытка перевернуть страну, устроить своего рода революцию. "Но мы этого не допустили. И это наше спасение. А то сидели бы в окопах и воевали. Мы свое отвоевали. А лимит на революции у нас закончился давно", - сказал глава государства.

И снова о финансовой поддержке. Те, кто приходят к Президенту с протянутой рукой, забывают, сколько стоит оборона нашего государства. Вызовы и угрозы уже не те, что 10 или 5 лет назад. Все меняется каждую секунду. Обеспечить мир и спокойствие сегодня - это очень большие деньги.

"У Президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то Президента и друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее… Вот ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции, - сказал Александр Лукашенко. - Вы знаете - для меня это неприемлемо. Поэтому друзей у меня, наверное, нет. Есть хорошие люди, с которыми я могу пообщаться, поговорить и так далее. Но всегда помню, что я - Президент. И для всех я должен быть не то что одинаков - одинаков я не бываю... Я очень люблю людей, которые трудятся, трудяг".

Возвращаясь к вопросу о своих друзьях, глава государства сказал: "Трудно даже сказать, что это за люди должны быть. Ну, может, сыновья, которые никогда тебя не предадут и которые сделают так, как ты требуешь и как скажешь. По крайней мере, о моих сыновьях не видели и не слышали, что они у кого-то что-то отобрали и куда-то не туда положили. Или вас обобрали. Везде так: пришел к власти, значит, и друзья, и родственники, родные - все должны быть богатыми. Это не ко мне. Я вырос, как и все вы, в бедноте этой. Совсем недалеко. И я знаю, что такое жизнь простого человека. Поэтому я стараюсь помочь".

Грамотная кадровая политика. С этого все начинается. Президент не требует чего-то сверх меры. Технологии и дисциплина. В наше время их игнорирование дорого обходится стране. Это репутационные и финансовые потери. Как надо работать в промышленности, сельском хозяйстве - есть четкая стратегия.

И пусть снова не ревнуют к Шклову - бери и копируй. И как надо развивать агросервисы и ПМК. Завтра на семинаре по региональному развитию в Шкловском районе предрикам будет что обсудить.