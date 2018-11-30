Модернизация льняной отрасли в Беларуси под личным контролем Президента

Лен для Беларуси - культура политическая. Этот тезис наш Президент повторял не раз. Звучал он и сегодня в Орше, где на базе крупнейшего на просторах СНГ льнокомбината обсуждали будущее отрасли. Производство качественного льноволокна для Беларуси вопрос принципиальный. Ведь выращивать эту капризную культуру сегодня берутся далеко не все государства, а мы - в тройке ведущих стран-производителей. И здесь мировую нишу важно не просто занять, а занять качественным сырьем.

Модернизация этой отрасли под личным контролем Президента. Именно по его поручению в свое время была разработана целая программа "Лен". Но планку нужно повышать год от года, чтобы не отстать от мировых производителей. По словам специалистов, при грамотном технологическом подходе рентабельность выращивания этой культуры выше, чем у нефти. Чем не наш белорусский "золотой ресурс"? Ведь прибыль, в буквальном смысле, на поверхности. А в результате сырье порой даже закупаем по импорту. А на модернизированном Оршанском комбинате треть мощностей недозагружены. За недостатки в объемах качественного льноволокна Президент сегодня раскритиковал руководство АПК и губернаторов. На то, чтобы удвоить эффективность отрасли, 3 года.

Но на треке от поля до прилавка - важнейший этап выращивание льна. Не зря же говорят: "Лен любит поклон". Качество сырья зависит именно от сроков и технологий возделывания, а они соблюдаются далеко не всегда. И за такое безответственное отношение меры будут самые жесткие, предупреждает Глава государства. А в льнопроизводстве для аграрного блока правительства 2019-й станет определяющим.

Так как размотать клубок проблем в отрасли? Какие задачи стоят перед производителями и руководителями? Как не упустить ту самую прибыльную мировую нишу? Наталья Бреус разбиралась, где "белыми нитками шито".

Лен и вымотает, и озолотит. Это не журналисты придумали - так люди говорят. Вот уж правда, в этой житейской мудрости - вся суть капризной культуры. А Президент называет ее и политической. Не просто потому, что на гербе страны - цветки льна. Еще при Советском союзе у нас была мощная льняная индустрия.

Льну в Беларуси быть! Именно с такой однозначной подачи Александра Лукашенко взялись возрождать былую славу. Было бы недальновидно загубить отрасль, которая может приносить приличный доход. Потому и была развернута масштабная программа модернизации льнозаводов и комбината.

Оршанский льнокомбинат - предприятие с длинной историей. Начинался он с небольшой льночесальной фабрики - представьте, почти 90 лет назад! Сегодня производство натуральных льняных тканей - дело сложное. Весь цикл - от волокна до готовой продукции - это больше 100 технологических операций. Разве это не чудесное превращение, когда почти из "голой" травы получается в итоге мягкое волокно и вот такой вот экоматериал.

Комбинат в Орше начали модернизировать еще 10 лет назад! Наталья Загорельская пришла работать сюда раньше - в начале 90-ых. Говорит, времена переживали разные. И когда фабрика была в крайне тяжелом состоянии, и теперь, когда открылось второе дыхание после обновления производства. Сравнивать даже неловко: там, где раньше дышали пылью, сегодня комфортные и светлые цеха. Считай, новое предприятие! Выровнялась и заработная плата. 4000 сотрудников, и текучка минимальная.

После обновления станков стало меньше, но эффективность выросла в разы. Один инструмент дает 2500 метров ткани за смену. Освоили даже производство джинсового материала и кимоно. Кстати, с модернизацией помогали и китайские коллеги из Харбина, где работает один из крупнейших льнозаводов на материке. И по оценкам специалистов, оршанская фабрика - одна из лучших в мире. Это не преувеличение, а конкретный показатель.





За это время в модернизацию Оршанского льнокомбината вложено больше 200 миллионов долларов. Все для того, чтобы сделать белорусский лен конкурентоспособным. Белорусское волокно высоко ценят во всем мире, активно покупают производители-промышленники из Китая, Бельгии и Германии. А это страны, у которых есть и свои поля. Однозначно, для Беларуси лен - рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, тем более что для этого в стране уже сделано многое. В итоге сегодня Беларусь - среди ведущих производителей льноволокна. Мы вторые после Франции, Китай постепенно уходит от возделывания льна.

Глава государства требует большей отдачи от отрасли. Все усилия в ближайшее время стоит сконцентрировать на развитии в стране глубокой переработки. Для этого на территории Оршанского льнокомбината построят еще один специализированный цех. В перспективе сможем сами производить у себя импортозамещающую продукцию для косметической и медицинской сфер.

Сделано немало, но ситуация в отрасли все-таки не радует. Разбор проблем - сразу здесь на комбинате с участием правительства и аграриями. Но, предваряя непростой разговор, Президент сразу скажет: не зря взялись за лен!

Именно в нашей стране - четверть планетарных посевов этой культуры. Под лен в стране отведено 47 тысяч гектаров. Это и есть одна большая сырьевая зона страны. Больше всего как раз-таки в Витебской области. Так и есть - настоящий льняной край.





Президент не раз обращал внимание на то, что никакая модернизация не поможет, если нарушается технология выращивания и уборки льна. Почти все области сеяли с нарушением оптимальных сроков, земли выделяли не лучшие, техника не всегда соответствует нормам, используются семена низкого качества.

После принципиального разговора прошлым летом дело сдвинулось с мертвой точки. Но эти застарелые проблемы полностью не изжиты и сегодня.

Профильный вице-премьер Михаил Русый рассказывает, что объективно погода в этом году подвела: такая неблагоприятная для льна бывает раз в сто лет. Но есть и упущения. Претензии текстильщиков по качеству и количеству сырья во много справедливы. Что поделать, не везде и не для всех хозяйств технология - аксиома. Научное сопровождение отрасли под зорким оком Института льна.

Сейчас Институт льна начал разрабатывать интерактивную карту для каждого региона страны в помощь льноводам. Пока такая есть только для одного района. Несколько кликов - и умная система подскажет, где вырастет достойный урожай, а какое поле погубят семена.

Восстанавливается даже такая, казалось бы, утерянная позиция, как производство льняного масла. По составу и полезности, считай, как рыбий жир! То есть - ценный продукт. А ведь еще несколько лет назад льняное масло полностью импортировали.

Урожай льна - это не только вопрос строжайшей технологии, но и дело техники в прямом смысле. Еще год назад Глава государства говорил о необходимости разобраться с дефицитом специальных для льна машин.

Было доложено о создании отечественных машин для переработки льна. На повестке дня, в том числе, кооперация с известным бельгийским производителем подобной техники. Однако технические ресурсы не всегда используются эффективно и по-хозяйски.





Еще одно важное поручение тоже касалось техники. Известно - она не вечна. Работает на полную в поле, потому нередко требует ремонта. Производство запчастей по силам сделать в такой машиностроительной стране, как наша. Причем это актуально не только для льноводческой сферы.

Отдельная тема - семеноводство. Ученые признаются: на создание сорта порой уходят годы. Во времена Союза в Беларуси было всего два вида семян, а за последние 10 лет ученые вывели 16. Еще раньше договорились о создании нескольких центров по стране, которые будут заниматься этим вопросом. Посмотрели, где какие нужны.

Глава Института льна лоббирует отечественную селекцию. Хотя звучат и предложения закупать импортные семена. В качестве эксперимента Президент предложил руководителям областей засеять одно поле сразу родными и зарубежными семенами - посмотреть, что будет. Но уже сейчас ясно одно: большой спрос с губернаторов будет за лен.

В Беларуси под три десятка льнозаводов. Часть из них работают по старинке. А вот десяток уже прошел модернизацию. Например, Дубровенский. После обновления сразу увеличилась выработка - идут на рекорды! Длинное волокно забирает Оршанский комбинат, но короткое стараются еще и продать на экспорт. Вложенные в обновление средства планируют отбить за пару лет.

Но обновление обновлению рознь. Не лучший пример есть в Поставах. Линии льнозавода модернизировали, мягко говоря, неудачно. Производитель обещал, что в час на новом заводе можно будет перерабатывать 2 тысячи тонн тресты. По факту - если без простоев, то не более 800 килограммов в час. Даже старая линия, стаж работы которой четыре десятка лет, и то выдает большие цифры.

В подвешенном состоянии дело не останется - четко дал понять Президент. Виновные понесут уголовную ответственность. А вот линии придется заменить. Это ляжет на плечи области и Академии наук, которая занималась проектом в Поставах. Вообще, работу всех льнозаводов нужно окинуть глобальным взглядом и оценить, насколько эффективно они работают и как загружены.

Все эти проблемы - семян, отступление от технологии, недочеты модернизации - ведут к тому, что не хватает именно качественного отечественного сырья. Приходится закупать импортное. А оно вдвое дороже. Это ведь сказывается потом на цене ткани и того, что из нее делают. Кстати, о тканях. Глава государства также поставил задачу по максимуму использовать отечественные на швейных предприятиях, в том числе камвольных и льняных. Своя рубашка, как ни крути, должна быть ближе к телу.

Что тоже важно - так это продвижение отечественной льняной продукции. Почему у россиян и китайцев, которые покупают у нас льноволокно, получается из него делать ходовой товар, а у нас пока слабо? Жизнь доказывает, что мягкий лен может приносить твердую валюту. Почти 80% продукции оршанского предприятия ушло на экспорт. В Прибалтику, Францию и даже в США. Словом, вектор, кажется, взяли правильный. Это и спасает - так и говорит Президент. Но следующий год станет моментом истины для аграрного блока в правительстве. Неслучайно Михаил Русый - один из тех, кто сохранил свой пост после масштабного обновления руководства Совмина.