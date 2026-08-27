Модернизацию сельхозпроизводства на примере Витебской области обсудили на совещании у Лукашенко

Краткий пересказ от ИИ

27 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Один из принципиальных касался работы частных инвесторов.

Обсуждали на примере Витебской области. 10 сельхозорганизаций Дубровенского района (в качестве сырьевой зоны) изъявила желание взять себе группа компаний "Серволюкс". На мероприятие был приглашен сам инвестор. Президент очень открыто говорит об условиях, при которых возможен такой вариант передачи.

Во-первых, не за бесценок и под гарантии, что будет обеспечено развитие этих сельхозпредприятий. Еще один важнейший нюанс - деньги от прибыли должны остаться в стране и дальше работать на отрасль.

Совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития

Наш Президент, как известно, не принимает скоропалительных решений. Если какой-то вопрос вызывает сомнения, сначала надо посоветоваться, взвесить все за и против публично. Снова на слуху Витебщина. Но тезисы этого совещания актуальны для любого из регионов. И для инвесторов, которые собираются работать с госсобственностью, и для управленцев-государственников - пример как держать на уровне технологическую и кадровую дисциплину.

Суть вопроса. Для северного региона постоянно ищут решения, чтобы, наконец, обеспечить его должное развитие: поднять промышленность, сельское хозяйство, заплатить людям за труд достойные деньги. В начале года приняли новый антикризисный план для Витебщины. Одно из решений: недостаточно эффективные предприятия передают в управление частникам. Так, "Дзержинка" и "Савушкин" уже зашли в Оршанский район. И еще один инвестор - "Серволюкс" собирается работать по схожему принципу в Дубровенском районе.

"Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант. Резко сказать - приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям", - отметил Александр Лукашенко.

Учесть интересы страны и не терять контроль за предприятиями

Важно учесть интересы страны. А то для кого-то выглядит это так, что якобы "за бесценок" государство избавляется от балласта, тянущего экономику региона вниз. А там будь что будет. Реакция Президента на предложение отдавать неэффективные сельхозпредприятия за базовую бесценна.

"Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там все было нормально с точки зрения государства. Передавать и особенно продавать предприятия вы должны как свои", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство. "Железобетонно с них будет спрос, чтобы свое сырье было. Вот земля: произведи там (сырье - прим. ред.), хорошо заплати тем, кто будет его производить. Заплати этим людям. Это очередной вопрос, чтобы все вы понимали мою политику в этом плане: мы должны быть железобетонно государственными людьми, - сказал Александр Лукашенко. - Почему-то вы мне в таком контексте не вносите предложение. Это как расценивать: как коррупцию, как непрофессионализм или как безответственность?"

Принципиальное условие: контроль за дальнейшей ситуацией на том или ином предприятии остается за местной властью. Частнику достается готовая сырьевая зона - бери, вкладывайся, зарабатывай. Но тоже есть нюанс - прибыль должна работать на страну.

Кроме того, инвестор требует определенных льгот и преференций. "Практика известная, мы это всегда делали. Но в каком объеме вы, Василий Николаевич (председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов - прим. ред.), еще пересчитав серьезнейшим образом, мне доложите", - поручил Александр Лукашенко.

А оно ему, частнику, надо? Брать низкоэффективную организацию с кучей условий. Кому-то это может напомнить опыт интеграционных структур, когда сильные тянули слабых, да не вытащили. И Президенту приходилось принимать дополнительные решения. Или действительно с частником все будет по-другому?

Переработка - высокодоходная отрасль. И это прекрасно видно на примере "Савушкина", "Дзержинки" или "Серволюкса". Глава государства предвидит такие нюансы, которые, если не обсудить сразу "на берегу", впоследствии могут обрушить экономику предприятия, даже если у руля частник.

В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области. Один из его элементов - передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и финансовыми ресурсами для оздоровления предприятий, получения качественной продукции и ее продажи на внутреннем или внешнем рынке.

По этой стратегии было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату "Дзержинский" и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за ОАО "Савушкин продукт". С инвестором в лице "Савушкина продукта" заключен договор аренды имущества ОАО "Полоцкий молочный комбинат" для дальнейшего ускоренного развития. "Надо понимать, что такие решения не подарок частнику, скорее, нагрузка, - констатировал Президент. - Забирая переработку, надо понимать, что тебе нарисуют 20-30 сельхозпредприятий, которым нужно хорошо платить и оттуда забирать молоко на Полоцкий молочный комбинат. Именно такая должна быть политика, а не просто: "Забирай и все".

Модернизация сельхозпроизводства на примере Витебской области

27 августа Витебская область звучала чаще. Правда, нового губернатора это до сих пор триггерит, когда регион вспоминают в контексте сплошного антипримера. Поэтому ремарочку для СМИ передал.

Александр Рогожник

"Результат может быть достижим и в Витебской области. И я бы ее перестал выделять, потому что мы ничем не хуже других регионов", - сделал вывод Александр Рогожник о перспективах развития региона.

И все-таки есть чем похвастаться - удалось подтянуть экономику. Работа с частниками приносит Витебщине результат. Закончили сеять рапс. Даже Президент в шоке: "Витебская область к середине августа посеяла весь рапс - такого никогда не было".

Технологическая и кадровая дисциплина

Но не только Витебщина 27 августа была на слуху. Упоминалась Могилевская область.

В одной из командировок некогда на своем предприятии в Городце Президент не увидел результата. Не было порядка, а еще во время доклада выяснилось, что министр по регуляторам роста вопрос вовремя не закрыл. В такой момент это чисто мужской разговор без цензуры.

Всех нерадивых работников АПК - в армию

Как надо работать в сельском хозяйстве - четкие установки были определены во время недавнего селектора по уборочной на уровне Президента.

Но говоря откровенно, больше он запомнился решением главы государства отправлять всех недоработников из сферы АПК в армию. Это была не шутка. И такими же нешуточными оказались результаты этого ультимативного эксперимента.

"Приведу пример. Некоторые так - "хи-хи, ха-ха" - восприняли, когда я сказал на селекторном совещании: нерадивых, алкашей и прочих, нежелающих работать на земле в уборку, - на "фронт". В армию, в Силы специальных операций, на границу - к Крупко и Пархомчику, Хренин (руководители Гомельской и Брестской областей соответственно и министр обороны - прим. ред.) - ответственный", - напомнил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко отметил, что сначала думал, что таких могут быть тысячи, но в итоге с помощью местных властей нашли и призвали около 500 человек.

Президент рассказал, что уже не единожды интересовался у министра обороны Виктора Хренина, как это пополнение из числа нерадивых работников справляется с армейской службой. И несколько раз просил перепроверить информацию, когда ему докладывали, что в армии к ним нет вопросов. "Я не поверил. Говорю: "Перепроверь, сам посмотри". Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: "Александр Григорьевич, разрешите поощрить". Говорю: "Ты что, с ума сошел? Это ж пьяницы, такие-сякие…" Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Никаких претензий", - рассказал белорусский лидер.

"А говорят, что армия - это не лагерь для воспитания, как Вольфович (государственный секретарь Совета безопасности - прим. ред.) сказал. Да, это не лагерь. Но школа воспитания очень хорошая", - уверен Александр Лукашенко.

Государство оказывает сельскохозяйственной отрасли всю необходимую поддержку: техника, топливо, новейшие технологии. Те, кто работает в отрасли на совесть, показывают результаты и зарабатывают.

Глава государства поручил своей Администрации и Комитету госконтроля еще раз посмотреть на цифры, чтобы предложения, касающиеся передачи сельхозорганизаций, были не убийственны для инвесторов и приносили выгоду для государства. Важно помнить, что любое предприятие - это судьбы людей. Все решения будут оформлены в указе и снова представлены Президенту.