Мощная речь Лукашенко в День Победы в трендах YouTube

Недвусмысленное и мощное послание Западу озвучил Александр Лукашенко в День Победы. Разговор с позиции силы Беларусь не приемлет. "Речь памяти, славы, гордости и надежды на мир","Самая сильная речь на 9 Мая в современных реалиях, которую я услышал за последние годы", - это лишь малая часть комментариев под выступлением белорусского лидера на площади Победы, где Александр Лукашенко жестко поставил вопросы перед западными политиками.

Спич Президента Беларуси в трендах. Только на YouTube-канале АТН его посмотрели более 385 тысяч раз, и эта цифра постоянно растет. Пользователи не перестают оставлять комментарии под видео.





Это восторг! Очень просто и от души за 20 минут разложил все и всех по полкам! Великолепный оратор!





Пересушиваю второй раз. Речь памяти, славы, гордости и надежды на мир. Спасибо, Александр Григорьевич!





Это должен услышать каждый! Каждое слово в точку! Уважение такому главе государства.





Слушаю и плачу. Спасибо Вам, Александр Григорьевич, за такую мощную речь. Я русская, муж белорус. Мы славяне, мы едины. Низкий поклон вашему народу!





Мощная речь Президента! Нужно чтобы все люди ее послушали. Может быть, многие проснутся от своего летаргического сна. Слава вашему Президенту, Беларусь!



