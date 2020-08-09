Мощное, откровенное и искреннее Послание Президента белорусскому народу и паламенту

Внешняя политика

В Послании - все предельно четко. Если это внешняя политика, где мир лихорадит не только пандемия, а хаос торговых войн, политического и информационного противостояния, то позиция Беларуси неизменна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Беларусь сегодня находится на этом геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. Поэтому сегодня наразрыв. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику".

Роль сильного государства в жизни нации

События года убедили многих - в безальтернативности роли сильного государства в жизни нации. И COVID-19 стал проверкой на прочность для всего общества. Медицина, наука и государство - справились! Хотя за собственный путь - в разрез общего - критики было море. Мобилизовались сотни предприятий на выпуск необходимых средств защиты и даже медпрепаратов. Благо более половины всех необходимых стране лекарств мы давно уже производим сами. Удалось спасти стариков в домах престарелых - белорусский лидер за это выразил особую признательность парламентариям - это была их зона ответственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым".

Выводы - сделаны. Их по пунктам обозначил Президент: строить новые объекты здравоохранения, развивать фармацевтику, опорные клиники в регионах, службу 103. Но главное, пожалуй, вот в этой фразе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти".

Ресурсы в реальную экономику

Правительству и Нацбанку поручено направить ресурсы в реальный сектор экономики. У Беларуси есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши.

В ближайшие пять лет будет реализована стратегия, которая позволит сократить зависимость от внешних факторов. Белорусский путь реформ - это ставка на инновации в производстве.

Зарплаты и пенсии вырастут в 2 раза

Экономика подчинена одной цели - заботе о людях. Из главных тезисов в соцсфере - зарплаты и пенсии с ростом в два раза. Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40 % от средней зарплаты по стране. Курс - на активное внедрение системы добровольных пенсионных накоплений.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Тот рост, который обещают некоторые наши кандидаты в президенты, что в 10 раз мы увеличим доходы населения, категорически нельзя согласиться с этим. Президент четко показал, что инвестиции не придут ниоткуда. Сегодня в условиях падения крупных развитых стран остается только наш традиционный ресурс - это наш труд и наш ум".

За 5 лет завершится модернизация села. Приватизации сельхозземель не будет, но всем желающим работать - земля доступна в аренду. В целом, стоит сказать, каждое Послание в истории становилось знаковым для определенной сферы. В 2001-м, к примеру, Президент говорил об инновациях и инвестициях, а в 2005-м стартовала Программа возрождения села. Именно из Послания, в свое время, белорусы услышали слово "агрогородки". А сегодня - это новый облик современной деревни. В 2002 году Глава государства объявил о возведении Национальной библиотеки, в 2004 - о Силиконовой долине, а в 2007-м - строительство АЭС еще казалось фантастикой. Сегодня это - достояние народа. Сделано! И АЭС запустят вот-вот.

И таких проектов - много. Это наш вес в мире! Из новейших проектов, которые поставят Беларусь в один ряд со многими сильными державами, не только БелАЭС и ПВТ.

Многодетность поддержит государство и дальше. И уделит больше внимания воспитанию молодого поколения. Президент посвятил молодежи отдельный блок выступления. Тезисы: за ЦТ видеть таланты. Следующее пятилетие отдать молодежи. Беларусь гордится молодым поколением, пусть в этой среде и распространяются "иные" мнения.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Послание было эмоциональным, сильным, мощным. Таким, как и должно быть Послание белорусскому народу, белорусскому парламенту лидера нашей страны".



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