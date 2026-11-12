Может ли ОДКБ стать основой новой архитектуры безопасности Евразии? Главные вопросы саммита в Москве

Беларусь приветствует усилия по урегулированию конфликта в Украине и гибкую позицию России в этих переговорах, об этом 11 ноября заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

Впрочем, вопросы на повестке дня организации выходят далеко за пределы украинской войны. Будущее военного блока, гибридные угрозы со стороны западных стран, внутренние противоречия и новое лицо боевых действий - от беспилотников до хакеров. Чем может ответить ОДКБ на вызовы нового времени?

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Москве 11 ноября формально - очередная встреча, а фактически - встреча в мире, который изменился настолько, что прежние правила больше не работают.

В Украине четыре года идет война, на Ближнем Востоке разбомбили Иран, НАТО объявило о самых масштабных военных расходах за 30 лет, а в самой ОДКБ Армения публично заявляет о намерении выйти из организации.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Первично что? Не то, как мы к этому относимся, а как Армения начала относиться, даже не столько народ Армении, как высшее руководство стало относиться к участию страны в интеграционных структурах - ОДКБ, ЕАЭС. Это пассивное участие, использование знаний и преимущества, исходящего из участия в этих объединениях, в своих корыстных интересах, которые не совпадают с целями интеграционных объединений, потому что мы же хотим быть сильными, солидарными и в политических вопросах, и в экономических вопросах, и в вопросах безопасности".

Что происходит в ОДКБ? Вызовы для организации

Вопросы на столе жесткие: может ли военный блок, созданный на осколках Советского Союза, конкурировать с НАТО, которое с тех пор выросло вдвое? И главный: что делать с угрозами, которые больше не приходят с танками, а с ботами, хакерами и алгоритмами?

"Целью ОДКБ было приостановить присоединение других бывших советских республик к блоку НАТО, но не успели охватить Восточную Европу и бывшие советские республики Прибалтики", - пояснил эксперт по международным отношениям Саймон Ципис (Израиль).

Первая тема саммита - внешние угрозы. И здесь Александр Лукашенко сказал то, о чем в Европе предпочитают не говорить вслух.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Нас упрекают, особенно Беларусь и Россию, в том, что мы в 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО, всего Европейского Союза. Ничего подобного в Беларуси и России нет. Наоборот, мы видим определенные приличные траты европейцев на так называемую безопасность. Вопрос: от кого? Инженерное оборудование границ и приграничных территорий - 15 млрд долларов, они должны обустраивать границу с нами. Опасность состоит в том, что идет у наших границ тренировка войск и спецподразделений, продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратится на закупки вооружений. Ясно, что не мы тут рассчитываем воевать, а тот, кто покупает это оружие".

Логика простая: 15 млрд на укрепление границы - это не оборона, а подготовка. Сотни миллиардов на вооружения покупает тот, кто собирается их использовать, иначе рынок не работает.

ОДКБ: новая повестка в новом мире

Но может ли ОДКБ и НАТО работать вместе, хотя бы в формате миротворчества? Вопрос не риторический. Украина, Ближний Восток, Африка - конфликтов хватает. Теоретически обе структуры могли бы выступать гарантами договоренностей, если начнется диалог.

"Есть военно-политические структуры (НАТО, ОДКБ), которые технически могли бы выполнять роль и гарантов безопасности, и контролирующего органа в любых договоренностях. Опять же, есть еще и третьи страны, которые тоже могут привлекаться в интересах как ОДКБ, так и НАТО. Причем могут привлекаться страны, которые будут предложены НАТО, но с которыми согласится ОДКБ, и наоборот", - заявил военный обозреватель Дмитрий Корнев (Россия).

Ключевое слово - "если". Если НАТО не будет использовать миротворчество как предлог для расширения, если обе стороны договорятся о нейтральных наблюдателях в той же Украине, если политическая воля будет сильнее амбиций. Со стороны ОДКБ все есть, мяч в руках у "розы ветров". Воспользуется ли?

"Посмотрите, как наши западные соседи расширили понятие "гибридная угроза". Они включили в него нелегальную миграцию и контрабанду, в которых они сами замешаны. Несмотря на декларации об оборонительном характере, общеевропейская антигибридная система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах. Пример: целевые группы Европейского Союза по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства, якобы с целью противодействия иностранному вмешательству. Интересно получается: вмешательство в целях противодействия вмешательству", - отметил глава государства.

В таких условиях геополитической турбулентности важно разобраться и внутри организации. Демарш Пашиняна - прецедент, и пожар, который важно тушить в моменте.

Мурат Бейшенов, бывший первый заместитель министра обороны Кыргызстана:

"ОДКБ - это не развлекательный клуб, что можно входить и спокойно выходить, там есть обязательства. Надо обязательства ужесточить, потому что в рамках ОДКБ оказывалась большая помощь Армении, Кыргызстану. Какие-то обязательства должны быть. Я говорил, что надо расширяться ОДКБ, можно сделать формат ОДКБ +. В прошлом году в Пекине подписан документ о совместной деятельности, дорожная карта ОДКБ, ШОС и СНГ - это очень важно для ОДКБ".

А теперь - главная тема саммита. Новая война, в которой нет танков и самолетов, но есть хакеры, боты, алгоритмы и искусственный интеллект.

"Наши западные оппоненты недаром говорят, что дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армию. Идет фундаментальный сдвиг в характере военных конфликтов - от классических боевых действий к асимметричным, низкозатратным инструментам воздействия. Целевые хакерские атаки, армии ботов, использование прокси-хакерских групп, генерация фейков несоизмеримо дешевле стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, но при этом могут нанести серьезный ущерб. Все это нацелено на внутренний подрыв государства, что не менее опасно для людей, чем военная агрессия", - заявил белорусский лидер.

Вот и формула новой войны: бомбардировщик стоит миллиарды, бото-ферма - тысячи, крылатая ракета уничтожает здание, дипфейк - репутацию политика. Танк виден на спутнике, хакерская атака не распознается до последнего. Александр Лукашенко призывает признать: это уже далеко не призрачная угроза.

quote ОДКБ не должна оставаться на обочине современных технологических процессов, особенно если речь идет о суверенитете и национальной безопасности. Искусственный интеллект - из этой же серии. Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Немного добавить политической воли" - самая точная диагностика от Александра Лукашенко. Именно этой толики, кажется, и не хватает ОДКБ, чтобы иметь куда большее влияние, тем более гонка вооружений выходит далеко за пределы Евразии.

"Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сказал, что сейчас мы наблюдаем угрозу милитаризации космического пространства. На самом деле американцы буквально месяц назад первыми заявили о выводе оружия в космос. А учитывая технологии искусственного интеллекта и сокращение времени и мер на процесс принятия решения, перед человечеством стоит огромная угроза", - подчеркнула кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анна Великая (Россия).

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Заявление Александра Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ можно рассматривать не просто как внешнеполитические заявления, а как попытку предложить организации более широкую роль не только военного союза, но и одного из элементов формирующейся системы безопасности в Евразии. Ключевая формулировка прозвучала так: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии многополярности и многообразия".

ОДКБ сегодня с одной стороны - уникальный опыт, инфраструктура, политический вес, с другой - внутренние противоречия и конкуренция с блоком, который больше в разы. Может ли организация стать фундаментом новой архитектуры безопасности? Безусловно. При одном условии, что каждый из членов ОДКБ будет знать: он может опереться на плечо партнеров и друзей.

Судя по итогам саммита в Москве, Президент Беларуси это понимает как никто другой.