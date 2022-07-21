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"Можете меня за это ругать". Лукашенко объяснил, как связаны голод и диктатура
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse) высказался на тему возможного продовольственного кризиса и способов его предотвратить, сообщает БелТА.
"Сейчас все говорят про голод. И я согласен, что мы очень близко от этого барьера. Голод просто стучится. Многие голодают уже. Можно было бы сказать: "Не критично". Но как "не критично", если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире? Не голод? Голод. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос (это касается крестьян и всей страны) по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться. Потому что, не дай бог, голод, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти. Не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли", - сказал белорусский лидер.
По его словам, такие жесткие требования со стороны главы государства могут быть расценены как диктатура, но в данном случае это оправдано важной целью - улучшить жизнь людей, не допустить критических ситуаций. "Пожалуйста, можете меня за это критиковать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше. А не то что мне вот хочется диктовать, я с ума сошел, сидя в центре Европы, в относительно небольшой стране, с небольшим населением, я чего-то начинаю диктовать и еще душить собственный народ, который проголосовал за меня давным-давно и поддерживает меня до сих пор", - отметил Александр Лукашенко.
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