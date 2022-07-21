"Можете меня за это ругать". Лукашенко объяснил, как связаны голод и диктатура

"Сейчас все говорят про голод. И я согласен, что мы очень близко от этого барьера. Голод просто стучится. Многие голодают уже. Можно было бы сказать: "Не критично". Но как "не критично", если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире? Не голод? Голод. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос (это касается крестьян и всей страны) по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться. Потому что, не дай бог, голод, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти. Не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли", - сказал белорусский лидер.