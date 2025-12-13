"Мы говорили о будущем" - Коул рассказал об итогах переговоров с Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d547e7e-cf90-4427-b997-080f0a24637d/conversions/82020d04-7f3c-4eb1-bb5e-564e3717e3da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d547e7e-cf90-4427-b997-080f0a24637d/conversions/82020d04-7f3c-4eb1-bb5e-564e3717e3da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d547e7e-cf90-4427-b997-080f0a24637d/conversions/82020d04-7f3c-4eb1-bb5e-564e3717e3da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d547e7e-cf90-4427-b997-080f0a24637d/conversions/82020d04-7f3c-4eb1-bb5e-564e3717e3da-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ходе двухдневных переговоров Президента Беларуси со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом обсуждались вопросы нормализации отношений. Об этом представитель США заявил журналистам по итогам встреч, сообщает БЕЛТА.

По словам Джона Коула, переговоры с Александром Лукашенко были очень продуктивными.

"Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле. Президент Лукашенко упомянул много людей и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель", - сказал представитель США.

Отвечая на вопрос, что надо делать для дальнейшей нормализации отношений, Джон Коул сказал: "Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом".